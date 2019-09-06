Desde que conoció Tinder, Hattie Retroage la ha roto con todo. La abuela de 83 años ha tenido sexo con por lo menos 50 hombres, todos más jóvenes que ella, gracias a la app.

En entrevista para Barcroft, Hattie reveló que tras experimentar un divorcio a los 55 años, decidió publicar un anuncio en el periódico con el fin de buscar amantes. Esto porque de niña su sueño había sido casarse y tener hijos, y ya lo había cumplido.

Ahora su nuevo objetivo era conocer todos los hombres que pudiera , pues ya le había dedicado 25 años a uno con el que la cosa no había cuajado desde que sus hijos ingresaran a la Universidad.

“Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasión”, perfil de Hattie Retroage en Tinder.

Aunque en ese entonces todavía no existía Tinder, la abuela tuvo una serie de amantes, uno tras otro. Como explica ella misma, “todavía se sentía caliente” y eso había que aprovecharlo.

Le gustan los jóvenes porque le excita la emoción de crear

Ante la pregunta de si sólo sale con jóvenes, Hattie Retroage contesta que los hombres de su edad ya han logrado gran parte de los objetivos que se propusieron, así que en lo único que piensan es en el envejecimiento. Es por ello que le gustan los menores , pues ellos “están en medio de una meta”.

“Estoy segura que sé más de los genitales masculinos que los médicos”, Hattie Retroage.

Es la emoción de crear, entonces, lo que le excita. Además de dar orgasmos, pues cuenta que si en la primera cita siente una conexión especial con alguien, lo lleva a su departamento sin pensarlo demasiado para entonces hacer el amor.