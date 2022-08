INFOGOLF Bajo Par

El estadounidense Will Zalatoris superó en tres hoyos de desempate al austriaco Sepp Straka para llevarse el primero de los tres eventos de la FedEx Cup, el St Jude Classic en Tennessee. Willse había quedado en la orilla en los torneos mayores, el PGA Championship y el U.S. Open.

Ahora las cosas fueron a su favor, al cerrar el hoyo 72 con 66 impactos (15 bajo-par) escenificó con el tenaz Straka un emocionante play off. Ambos jugaron en dos ocasiones el par-4 del hoyo 18, en donde ninguno logró el birdie ganador; en la segunda ocasión ambos se metieron en problemas producto de la presión pero finalmente salvaron el par.

Finalmente, el drama llegó al par-3 del hoyo 11, en donde ambos se metieron en problemas, sin colocar en el green con su salida, llegaron al green de 3 impactos (desde la zona de dropeo), Will embocó el ansiado putt que le dio finalmente su primer título oficial en el PGA Tour. Lucas Glover y Brian Harman sumaron 268 golpes, doce-bajo par, igualando el tercer puesto. En el KornFerry Tour de Nebraska, quedaron confirmados los 25 jugadores que formarán parte del PGA Tour para la temporada 2022-2023.

No hubo sorpresas y el único latinoamericano que entró en esta lista de los selectos 25, fue el argentino Augusto Núñez. Núñez avanzó hacia los primeros lugares de la clasificación. Ya no importó que no pasara el corte del torneo con parciales de 70 y 73 y a que finalizó la temporada en el 6° lugar de la puntuación.

Augusto Núñez iniciará en octubre una nueva etapa en su destacada carrera. Los latinos que no lograron salvar el corte en esta semana son: Kristoffer Ventura, Álvaro Ortiz, José de Jesús Rodríguez, Tano Goya, Marcos Montenegro, Nicolás Echavarría, Fabián Gómez, Rafa Campos, Julián Etulain y Marcelo Rozo. En el torneo, el mexicano Roberto Díaz empató el puesto 19 con 275 impactos, nueve-bajo par. El campeón fue Robby Shelton

El español Miguel Ángel Jiménez se llevó el Boing Classic en el circuito de veteranos. Finalizó con total de 15-bajo par, en la cancha de Snoqualmie Ridge.Antes en Washington derrotando al poderoso veterano David McKenzie.Billy Andrade y Stephen Ames compartieron el tercer sitio, con score de 205 golpes, once-bajo par.

En Indiana, la china Yan Liu se llevó el Four Winds Invitational evento del Epson Tour, circuito de ascenso de la LPGA, Liu firmó tarjetas de 64,71,74 para 209 ( 7 bajo-par). En el torneo participaron 5 mexicanas y fue Regina Plasencia la que tuvo un gran desempeño al quedar empatada en la posición número 12 con scores de 69, 74 y 69 para un global de 212 impactos (4 bajo-par) empatando con 8 jugadoras más entre ellas Amelia Garvey, Kristin Coleman y Alexa Pano. No pudieron pasar el corte del torneo Ingrid Gutiérrez, Fernanda Lira, Ale Llaneza y Ana Paula Valdés. Les recuerdo que jugar golf es … hacer amigos. Hasta la próxima!

