¿Tampoco en Tula habrá responsables?

LA POLÍTICA ME DA MÁS RISA

Para variar, se echan la bolita

No es menor cosa que 17 pacientes internados en el Hospital General de Zona No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) localizado en Tula, Hidalgo , hayan muerto porque a la Clínica “se le fue la luz” y esto provocó que 15 personas ya no pudieran recibir la respiración asistida que los mantenía con vida. Tampoco es peccata minuta que las partes involucradas en esta desgracia en lugar de asumir su responsabilidad y compromiso se la pasen aventándose la pelotita con respecto a aquello que dijeron y que no dijeron o que hicieron y que no hicieron. Mucho menos se puede justificar bajo ninguna circunstancia que por el hecho de que esta instalación médica haya sido construida hace medio siglo no contara con una planta de energía auxiliar para solventar emergencias como la que se presentó.

Sexenios van, sexenios vienen y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , al igual que todo el sistema de salubridad nacional, siempre lo han dejado a la buena de Dios y esta tragedia es un clarísimo botón de muestra de que no estoy mintiendo. Por ello, es urgente que el actual titular del IMSS, Zoé Robledo , asuma su total responsabilidad del cargo que le confirió López Obrador y le explique tanto a él como a todos los derechohabientes qué es lo que ha hecho en realidad desde que asumió la dirección general de este Instituto, que supuestamente debe ser considerado como prioridad nacional por el tremendo número de personas que atiende a lo largo y ancho de todo el país.

Y no, no es justo que los deudos de las 17 personas fallecidas sólo obtengan como respuesta a la muerte de sus parientes que lo ocurrido el pasado miércoles se debió a “un día muy malo” o que se trató de “algo muy inusual”. No se vale. Y mucho menos se vale porque en los tres niveles de gobierno debiera existir una coordinación y planificación permanentes para actuar ante eventualidades como ésta. Sin embargo, lo que sí vale la pena destacar y aplaudir en medio de este terrible escenario es que todos los trabajadores de este hospital y los vecinos se portaron como verdaderos héroes para tratar de salvar al resto de los pacientes.

Iztacalco

Varios son los retos y compromisos inmediatos que deberá enfrentar para su segundo mandato el alcalde morenista de Iztacalco, Raúl Armando Quintero , quien tras haberse reunido en días pasados con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, expuso que la prioridad definitiva en su demarcación es el combate a la inseguridad y a la delincuencia, por lo que solicitó tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCDMX) como a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) optimizar la coordinación de esfuerzos, pues es urgente que los vecinos de esta alcaldía y de toda la capital recuperen la paz.

Asimismo, el alcalde reelecto acotó que aún hay varios pendientes por solventar, esto debido a que en 2020 y 2021 hubo dos recortes presupuestales que limitaron significativamente las posibilidades de la recuperación total de esta infraestructura. Así las cosas, el objetivo principal para el periodo 2021-2024 es concluir con la recuperación de los espacios públicos, que queden modernos y funcionales.

Yucatán levanta la mano

En medio de la recomposición electoral que atraviesa el panismo a nivel nacional, en Yucatán los blanquiazules comentaron que la nueva posición de la yucateca Cecilia Patrón Laviada en la secretaría nacional de ese partido fue el resultado de una negociación que realizó el gobernador Mauricio Vila con Marko Cortés , quien decidió darle a la entidad espacios en el mapa de los próximos escenarios nacionales.

Si bien es cierto que Marko Cortés ha declarado que el gobernador será una pieza fundamental en el tablero nacional panista junto a otras figuras del albazul, no es casualidad que Yucatán, en contraste con otras entidades que sufrieron los efectos de la pandemia y los desastres naturales, destaque por su reactivación económica que se impulsa con grandes inversiones privadas, como un centro logístico de Amazon, una empresa de reparación de astilleros y un nuevo estadio deportivo que por sus características de sustentabilidad será único en su tipo en Latinoamérica.

Vox Populi

Y ya que el gobierno de la 4ª Transformación está más que decidido en pasar a la historia en el tema de las consultas ciudadanas.. ¿para cuándo estaremos decidiendo el destino de Hugo López-Gatell al frente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud?