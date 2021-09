Omar Fayad niega que haya un culpable por las muertes en IMSS de Tula

México. - El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad y el alcalde del municipio de Tula, Manuel Hernández Badillo negaron que se pueda responsabilizar a alguien de las 16 muertes por las inundaciones.

Entrevistados en el noticiario radiofónico de Azucena Uresti, los funcionarios afirmaron que el nivel de las inundaciones que se registraron, no podía preverse.

Así lo indicaron tanto Omar Fayad como Manuel Hernández Badillo al señalar que si bien se les avisó de las eventuales inundaciones, el nivel de éstas se trató de un hecho súbito.

Omar Fayad: Magnitud de inundaciones fue inédita

Al respecto, Omar Fayad señaló que las inundaciones dentro de hospital del IMSS en Tula, llegaron a niveles inusitados en cuestión de minutos, por lo que afirmó que las magnitudes no podían predecirse.

Debido a ello, Omar Fayad señaló que si bien desde el 3 de septiembre estaban alertados por el desbordamiento del Río Tula, el nivel de las inundaciones no era previsible, pues fueron inéditas.

De la misma forma, destacó que en experiencias previas de alertas por inundaciones y desbordamientos, nunca se alcanzaron los niveles de las ocurridas en días pasados.

“Se sabía que podía haber un desbordamiento, pero nunca se supo las magnitudes, ese es el tema. Alcanzó 3 metros el agua, nunca había alcanzado 3 metros. Los antecedentes que teníamos con ese tipo de alertas, pues sí, había encharcamientos e inundaciones, pero nunca a este nivel” Omar Fayad

Autoridades hicieron su mejor esfuerzo ante inundaciones, afirma Fayad

Al reiterar que aun cuando estaba avisados sobre las inundaciones y desbordamientos, Omar Fayad aseguró que todas las autoridades involucradas realizaron su mejor esfuerzo ante la contingencia.

Por ello, el gobernador de Hidalgo indicó que no se puede fincar responsabilidad a algún funcionario o algún nivel de gobierno por las muertes de los 16 pacientes del hospital del IMSS en Tula.

“No me parece que en plena contingencia, cuando estamos en pleno rescate, nos estemos echando la bolita unos con otros. No le vamos a echar aquí (la culpa) a nadie (...) ahorita lo que requerimos es estar unidos, la gente nos necesita trabajando” Omar Fayad

Sin embargo, Omar Fayad garantizó que se realizarán las investigaciones necesarias para determinar si existe alguna responsabilidad por las muertes derivadas de las inundaciones.

Alcalde de Tula coincide en que no hay responsables

Por su parte, el alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo , coincidió con Omar Fayad al señalar que no puede fincar responsabilidad alguna por las muertes en hospital del IMSS.

El acalde de Tula refirió que durante el fin de semana su administración alertó a los habitantes por las posibles inundaciones, pese a lo cual dijo, éstas no fueron tomadas en serio.

Al ser cuestionado sobre la razón por la cual no se desplegaron acciones de evacuación ante las inundaciones, el alcalde afirmó cómo lo hizo Fayad, que no se esperaba tal magnitud.

“No se tenía conocimiento, nadie, de la dimensión de la cantidad de agua que habíamos de recibir” Manuel Hernández Badillo, alcalde de Badillo

Por ello, señaló que no es que las autoridades no hayan tomado en serio las advertencias de las inundaciones, sino que no se tenían claras las magnitudes de la alerta.

Debido a lo anterior, el alcalde aseguró que no es culpa de nadie que 16 personas hayan muerto por las inundaciones, debido a que insistió, se trató de una situación inédita.