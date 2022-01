Ya vienen los Reyes Magos, carga aérea

El seis de enero, conocido también como el día de la Epifanía (manifestación religiosa), o día de los Reyes Magos, es un día festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela, y se acostumbra darles regalos a los niños.

Muchos reciben juguetes y otros reciben ropa, productos primordialmente importados. Pero ¿cómo llegan a nuestro país? Es momento de hablar del crecimiento que ha tenido la aviación enfocada a la carga en el territorio nacional, a diferencia del sector de transporte de pasajeros. Este año que inicia se muestra con solidez y encaminada a continuar creciendo.

Volteemos nuestra mirada hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca. A simple vista podríamos decir que por ahí no se para ni una mosca, pues dejó de ser una opción para las líneas bajo costeras. Todos sabemos que el nivel de operación de vuelos de pasajeros está bajo mínimos. Sin embargo, no todos saben que el panorama es diametralmente opuesto en cuanto a transporte de carga se refiere. Tan sólo en noviembre de 2021, registró el traslado de 6,909 toneladas de mercancía en vuelos nacionales e internacionales -según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)- registrando un crecimiento del 59.9 respecto del año anterior.

Y ni es un caso aislado. El Aeropuerto de Guadalajara, que anunció reformas estructurales para estar a la altura de la demanda, tuvo un crecimiento en la carga del 25.5%. Otro caso es el del Aeropuerto de Querétaro, que no termina de cuajar como terminal aérea de transporte de pasajeros, sin embargo la carga es otra historia completamente diferente, pues movilizó 58,130.9 toneladas de enero a noviembre, un tonelaje que representa el crecimiento anual de 46.6%, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Del total de carga que se movilizó en todo el país, entre enero y septiembre del 2021, 349 millones 325 mil toneladas se trasladaron a nivel nacional, mientras que 360 millones 17 mil toneladas a nivel internacional.

Las aerolíneas nacionales con mayor crecimiento de carga como de fletamento son Aeronaves TSM con el 68.7%, Grupo Aeroméxico con el 45.7% y Viva Aerobus con el 231.0%, según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La agencia también nos informa que el mismo fenómeno se dio más allá de nuestras fronteras, pues las aerolíneas nacionales movieron 27.9% más mercancías respecto del 2020, y las aerolíneas internacionales un 35.6% más en el mismo periodo. El rubro no es menor ya que por la pandemia también se utilizaron aviones de pasajeros como aviones cargueros, el caso más conocido es el de Aeroméxico, que estuvo trayendo vacunas al país, en sus aviones de pasajeros para tales fines.

¿Recuerdan que el presidente de la República, en una mañanera habló de una “Cooperativa” donde estarían reintegrándose a laborar trabajadores de Compañía Mexicana de Aviación?

Pues déjenme contarles que, aunque en ese momento solo se habló del tema a grandes rasgos, más adelante se llevaron a cabo pláticas con personal del Instituto Nacional de la Economía Social, así como con trabajadores de la alicaída empresa de aviación. El año pasado se concluyeron las pláticas de información y asesoría, quedando como propuesta la creación de diferentes cooperativas, entre ellas, una dedicada exclusivamente a la carga.

No parece mala idea, si tomamos en cuenta los números crecientes aquí citados. Todavía no sabemos si dichas cooperativas verán la luz en lo que resta del sexenio de Andrés Manuel.

De lo que sí estoy segura, es que yo no voy a dejar de mencionar puntualmente que esa medida no soluciona la problemática de fondo del caso Mexicana de Aviación, porque siguen sin castigo los responsables, porque no se han restituido los derechos laborales de ninguno de los trabajadores que estábamos en activo, y porque los jubilados siguen sin cobrar las pensiones vitalicias que ganaron después de toda una vida de trabajo para una empresa que fue desmantelada sin que se haya castigado a nadie, ni se estén rindiendo los informes correspondientes.

A pesar de todo, hago votos porque el trabajo del INAES llegue a buen puerto. Los compañeros han dedicado muchas horas a sus asesorías, y nadie puede descalificar sus ganas de querer salir adelante, de reinventarse y seguir trabajando en el ramo, aunque se trate de una empresa totalmente diferente a Mexicana de Aviación.

El anterior es uno de los regalos que yo le pido a Los Reyes Magos. Al mismo tiempo les pido con todo el corazón que los encargados de velar por las concesiones aeronáuticas, se pongan las pilas. Tienen demasiados frentes abiertos, como el tema de los exámenes médicos y las licencias del personal aeronáutico, la recuperación de la Categoría 1 por parte de la FAA, el tema de la concesión de ABC aerolíneas mejor conocida por Interjet, cuyo dueño está prófugo y su pantalla se la pasa haciendo castillos en el aire, insistiendo en los medios de comunicación que habrá un regreso… puros cuentos.

Y a todos los que tienen un corazón infantil les digo que no olviden poner su carta, ya sea por correo o en un zapato. Estoy segura que eso que pidieron llegó vía aérea por alguno de nuestros aviones de carga. Felicidades.