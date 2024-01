“La esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece.” Bertha Xóchitl Gálvez

¡Caramba! De verdad que Bertha no da una, no solo quiere adjudicarse números inflando las encuestas y estadísticas, también en esa necesidad de figurar termina plagiando todo, ahora aduce que la “esperanza de México” les pertenece a sus “millones de seguidores”. Habrase visto semejante resbalón, cero creatividades de su equipo al permitirle o indicarle esa frase, con esto lo único que hacen es publicitar a Claudia Sheinbaum y a Morena, pues la frase nos remonta de manera inmediata a las campañas de Andrés Manuel López Obrador.

Y si a lo anterior le sumas que los disparates de la suspirante a la silla presidencial mexicana, Bertha Xóchitl, cada vez son más ridículos, nos pudiera llevar a la conclusión y parecer, que su ansiedad crece a cada paso que se aleja de la posibilidad de lograr recuperar terreno entre el gusto popular, por más acarreados que intentan llevar a sus eventos, y bots trabajando 24 horas en redes sociales, no logra apuntalar una cifra decente para poder hacer frente a lo que se prevé como rotundo fracaso, sobre todo para quienes decidieron empujarla como candidata.

Imagino los berrinches de quienes escriben sus discursos, ni siquiera para leer logra la entonación necesaria, no hay carisma ni empatía de las situaciones o lugares a donde se presenta; no tiene la altura de miras ni el conocimiento necesario y por mucho que han intentado inflar, no se eleva, se acercan los debates entre candidatos y no se auguran escenarios propicios para ella, la pobre mujer debe estar sudando la gota gorda sólo de imaginar quedarse sin telepromter en esos momentos.

La autoestima, la confianza y la armonía son el tejido de las relaciones humanas y la señora que no sabe pronunciar bien la “R” se nota muy carente al respecto. Lo repito, es más que notorio en cada presentación, donde ante cualquier trivialidad se equivoca y lo único que hace es reírse de forma nerviosa e insulsa, en esos momentos demuestra el nulo control sobre las situaciones y ni hablar del gran desconocimiento en temas torales para los mexicanos…

Agredir y decir sandeces e improperios no suma en absoluto, aunque han querido vender esas arbitrariedades como “acercamiento al pueblo”, lo que muestran es a una persona incapaz de adecuarse a las circunstancias y lugares, en su hoja de vida puede escribir todos los títulos que imagine, pero frente al pueblo y frente a cámaras deja muchísimo que desear según el encargo encomendado.

Ya pasó mucho tiempo desde que prácticamente a petición (manejo mediático) del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dieron la encomienda, y nunca pudieron dar ese primer paso para mitigar su impacto destructivo, porque, a decir verdad, si no hubiese surgido esa idea de hacerla llamar candidata presidencial en las mañaneras, Bertha Xóchitl tendría mucho mayores posibilidades peleando la silla para gobernar la Ciudad de México, pero les ganó la codicia y aquí están los resultados, ahora no hay más y hacer de tripas corazón será la única estrategia.

La oposición apostó fuerte por la emoción humana, pero se les olvidó claramente la forma en que la manejamos, más los mexicanos, todo puede encauzarse e incluso puede transformarse si hay un eje motor concordante, lo suficientemente fuerte para virar completamente la dirección de nuestras vidas y nuestras relaciones, tal como sucedió con AMLO, pero ese garbanzo de a libra no se da en cualquier cosecha, y Bertha no tiene el peso requerido dentro de la sociedad mexicana, por ende el fracaso fue anunciado desde el mismo día que se anunció su precandidatura.

Si a ese fracaso anunciado le sumamos las capas de negatividad y deseos ocultos de los que manejan los hilos al títere, nos da el caldo de cultivo necesario para la gran mezcolanza que se llevó a cabo, donde los partidos antes hegemónicos y de supuestos ideales radicalmente opuestos, deciden meterse en un solo costal, trayendo lo que ya sabíamos, peleas de perros y gatos donde vemos saltar pelos por todos lados, y en la suma “inteligencia” de su representada, esta decide “desligarse de ambos”; ¡hágame usted el recochino favor! Les digo, cuando repartieron neuronas, “alguien” estaba ausente.

Por otro lado si vamos desmenuzando un poco, la energía corrosiva del priista, Alito Moreno, y disonancia cognitiva del panista Marko Cortés, es justo lo que se necesita para asestar el golpe final, la oposición está en su punto más álgido, las peleas por lideratos a la orden del día, todos están a la espera de apuntalar huesos en los Estados que saben perderán, se avecina una hecatombe al interior de ese Frankesteín llamado VA POR MÉXICO, lo peor para quienes están dentro será que llegue la implosión, y lo digo porque después de esto dudo que alguno salga sin rasguños.

Lo sucedido en Coahuila es serio referente y revelación que, de seguir el curso puede transformarse y ser un divisor de aguas, se habla y suena fuerte la separación del PAN y Va por México en ese estado, esta fractura puede ser la continuación y resquebrajamiento de algo que a todas luces no debió suceder.

Pero bueno, las emociones más furtivas y destructivas en la naturaleza humana llevan a los individuos cegados por el poder y la ambición a cosas peores, ha sido hasta el momento un ciclo agotador para todas las partes, donde las personas más preponderantes de cada partido parece determinadas a destruirse a toda costa, sin importar cuán triviales sean las victorias, lo dicho, el monstruo parece estar más que tocado y en esa decadencia puede llevarse entre las patas todo aquello que ya bendecido, sí, incluida Bertha Xochitl…

Vemos también como los escasos éxitos de la candidata han sido minimizados por el desgarriate que se traen quienes dentro de esos partidos pretenden asegurar su salario y alguna que otra “piscachita” que puedan esconder, vemos a cada uno rezándole a su propio santo y también notamos cierto placer velado e indiferencia ante la opinión de su candidata, como si fuera algo completamente ajeno a ellos.

Mientras cosa muy diferente sucede con la rival a vencer, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, donde se reúnen para fortalecer tus lazos genuinos, buscando con ello seguir trazando un camino de éxito y satisfacción, aunque a decir verdad, es tanta la atracción que ejerce, que priistas y panistas buscan afanosamente sumarse y salir en la foto, algo que las huestes morenistas descalifican, pues no es justo que ahora ya con la mesa puesta, Mario Delgado, esté haciendo tratos con innombrables, al menos ese es el reclamo que se lee en redes sociales.

Para este caso, una conversación abierta y honesta debe llevarse en carácter de urgente, sería la única manera, pues no solo puede aclarar malentendidos, sino también fortalecer las relaciones justo en un momento donde es necesario apuntalar las victorias sumadas, creando con esto el gran margen necesario e inalcanzable para la oposición, pues conociendo las artimañas que manejan, seguirán buscando las entretelas para colarse a buen resguardo, así que morenistas a tomar previsiones, recuerden: “Más vale pájaro en mano…”