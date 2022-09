Sin duda ya todos tenemos claro que Claudia Sheinbaum, futura candidata para ser presidenta ya contrató los servicios del asesor español Antonio Gutiérrez-Rubí, pero si gusta yo podría hacerla de asesora también, si por ahí llega a leer mi columna por esta vez.

Es evidente para todos que Claudia Sheinbaum se encuentra ya en una plena contienda electoral. Si bien aunque aún no son tiempos, la prisa y la ansiedad por adelantarse en la contienda están haciendo presa de la Jefa de Gobierno por lo que ahora se ve en la necesidad de tener que estar saliendo de gira y visitar el interior de la República . Esto claro, lo está haciendo los Domingos, día de asueto, pero aun cuando no sea su día laboral, la ciudad tiene que quedarse a cargo de alguien y ese alguien a quien se la deja es a Martí Batres que la verdad nada más de verlo, me proyecta una pereza infinita.

Supongo que la idea de Claudia Sheinbaum es que una vez que ella gane la presidencia que por lo que dicen las encuestas será lo más seguro que suceda, pretenda dejar “puesto” a Batres para Jefe de Gobierno de la CDMX.

Pero la verdad es que hace unos días vi un video de Claudia Sheinbaum junto a Omar García Harfuch, quien ha hecho un excelente papel como Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Claudia se ve bien con Omar y no, no lo digo como en plan romántico, sino que Omar García Harfuch le brinda esa solidez y certidumbre a la propia Jefa de Gobierno y a toda la ciudadanía.

En cambio con Martí Batres la cosa es calmada…. Él es calmado y la ciudad es una constante convulsión. Se necesita alguien que imprima más fuerza y proyecte más control de la CDMX y el único que lo hace es Harfuch.

Probablemente el plan de Claudia Sheibaum al ganar la presidencia sea poner a Omar García Harfuch en el lugar que actualmente ostenta el Rosa Icela Rodríguez, lo cual para nada está mal, pero por ahora no habría que pensar tan lejos y actuar un poquito más en corto.

Martí Batres no ha tenido un solo logro como Secretario de Gobierno de la CDMX, así que digamos es casi un fantasma, porque ni es simpático, ni conecta con la gente, al menos no como lo está haciendo Omar García Harfuch.

Tan solo llega a ser el portavoz y comunicador de la Jefa de Gobierno.

Pero Claudia Sheinbaum necesita algo más sólido, si no quiere que se le reclamen cada vez más sus ausencias de la capital.

Pero bueno, permítanme por unos minutos imaginar que soy una buena asesora política mexicana que quisiera poder orientar a los políticos mexicanos en la toma de sus decisiones.

Al final, en una de esas y casi sin querer, me lean y me hagan caso.

Es cuánto