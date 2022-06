Desde hace más de 18 años AMLO presume de su autoridad moral y de no establecer vínculos de complicidad, sin embargo, las promesas incumplidas, mentiras y el rollo que recita cada mañana lo han puesto en una severa crisis de credibilidad.

Al inicio de su administración, en abril de 2019, una terrible masacre en Minatitlán dejó un saldo de doce personas asesinadas, AMLO dijo entonces: “este gobierno garantizará justicia y terminará con la corrupción, impunidad y la mala herencia de administraciones pasadas” y fiel a su guion, justificó:

“Duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos viles de Minatitlán. Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista en donde lo único que les importaba era saquear, robar. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, estaba convertido en un facilitador para la corrupción”. AMLO

Las masacres

La organización Causa en Común reveló que en 2022 se han cometido al menos 150 masacres. Un recrudecimiento de la violencia que persiste en todo el país. En 2020, sumaron 620 masacres, entre las más sangrientas y terribles destacan el fusilamiento de 17 personas en Michoacán, la masacre de la familia LeBaron, los más de diez cuerpos mutilados que aventaron en el Palacio de Gobierno de Zacatecas, las de Veracruz y un largo etcétera.

Mientras, la estrategia de “abrazos no balazos”, parece tener como único objetivo permitir que el crimen organizado opere libremente y las fuerzas armadas, denigradas, en cumplimiento de las órdenes de su comandante supremo, han tenido que salir corriendo perseguidos por las bandas criminales y sin olvidar la liberación de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, que vive en libertad y realiza sus actividades criminales a pesar de que sobre él pesa una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.

Corrupción

AMLO prometió:

“El objetivo es enfrentar este flagelo que se permitió durante muchos años. No se permitirá la impunidad (…). El propósito también es aplicar el criterio de limpiar de arriba para abajo y así vamos a barrer el gobierno, como a las escaleras. No daremos un paso atrás ni para tomar impulso”. AMLO

Pero las cosas han emporado y la impunidad es el signo distintivo del gobierno. AMLO ha justificado y defendido a corruptos confesos como: Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Alejandro Esquer, Rocío Nahle, Pio López Obrador, José Ramón López Beltrán, Felipa Obrador, Carolyn Adams, Zoe Robledo, el impresentable Ignacio Ovalle, Claudia Sheinbaum, Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer.

Cabal impunidad no solo de los suyos, sino hasta de aquellos que el camarada presidente acusa de corruptos como los expresidentes y sus equipos, pero su gobierno no los toca ni con el pétalo de una rosa. A Genaro García Luna lo arrestó el gobierno estadounidense por vínculos con el narcotráfico. Lo que vocifera Andrés en las mañaneras no tiene trascendencia legal y menos sin investigaciones de la fiscalía ni resoluciones del poder judicial, es decir, sin la intervención de la DEA, García Luna se pasearía feliz e impune por México.

Asesinato de periodistas

En la mañanera de ayer, John Holman. de la televisora Al Jazeera, cuestionó a AMLO con datos duros acerca del hostigamiento que se ejerce contra periodistas desde el púlpito presidencial. El reportero argumentó el impacto directo que causan ese tipo de ataques o amenazas y sobre la impunidad en torno a los asesinatos y violencia contra periodistas.

Cuestionó los resultados que presenta los jueves en su sección de “cero impunidad”, y que en los casos de periodistas asesinados en Tijuana y Veracruz no se ha capturado a los autores intelectuales a pesar de ser conocidos, el alcalde que está prófugo y otros que involucran a autoridades.

Iracundo ante la evidencia, como es su costumbre cuando se salen del guion, AMLO prácticamente le contestó al periodista con una fuerte amenaza:

“Te contesto de manera categórica: no hay impunidad y, si tú opinas lo contrario, me lo pruebas”.

Luego dejó claro que para él, el reportero es parte de las fuerzas que quieren desestabilizar su gobierno y, para tratar de desmentir sus afirmaciones, dijo:

“O sea, no es como se difunde en el extranjero, no es lo que opinaron los del Parlamento Europeo, no, ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadounidense, el señor Blinken; o sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas, pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y autoridad política porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”. AMLO

Pero, aunque AMLO lo niegue ya no es posible ocultar la represión ni los asesinatos de periodistas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expuso su preocupación por el deterioro en la situación de la libertad de prensa en México al igual que el Parlamente europeo y medios internacionales como el NYT, Washington post, WSJ, Financial Times.

Queda claro que la estrategia de seguridad de AMLO es puro rollo y nada de acción y las cosas empeoran, no solo mandó al “diablo” las instituciones, sino a la Constitución con eso de:

“Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. amlo

Es el propio AMLO quien más habla de su “autoridad moral” y de no tener vínculos de complicidad, pero como dice el dicho: “Alabanza en boca propia, es vituperio” o más bien, hay otro que señala: “¡Alábate burro, que no hay quien te alabe!”.