La “legitimación de contratos” que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció como El Mecanismo para acabar con los “contratos de protección patronal” se está tambaleando. En un mundo ideal, este proceso burocrático traería la tan ansiada democracia sindical que los trabajadores piden a gritos, y dijo que con este proceso los contratos y los sindicatos blancos iban a desaparecer.

Pero la realidad que yo veo es muy distinta. Ahí siguen los contratos de protección, tan campantes; y la democracia sindical es una mera simulación. En este espacio he hablado largo y tendido de lo que ocurre con el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la República Mexicana). Las cifras alegres de María Luisa Alcalde no cuadran con la realidad, dice que el “Nuevo Modelo Laboral” tiene tres pilares: un nuevo centro de justicia laboral, libertad y democracia sindical, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero la libertad y democracia sindical, deseada por todos, y urgente, desde mi punto de vista, está todavía muy lejos de ser una realidad.

No son muchos los sindicatos de aviación existentes, y nos conocemos; sabemos cuáles son sus cualidades, logros y valores más memorables, pero también sabemos de qué pie cojea uno que otro. Hoy me refiero al Sindicato Independencia dirigido desde hace 35 años por Tomás Del Toro, Técnico en Aviación que también fue diputado federal de la LX Legislatura (2006-2009) a la que llegó por el Partido Acción Nacional (PAN).

Los trabajadores agremiados a este sindicato que prestan sus servicios en SISTEM -empresa de Grupo Aeroméxico- están muy molestos con su sindicato; están a punto de legitimar su contrato colectivo de trabajo, y lo que han manifestado mediante varios escritos es que no quieren seguir agremiados al Sindicato Independencia, que está tratando, con base en chantajes, que los trabajadores no se le salgan del redil.

Como sabrán, además de sobrecargo, durante 4 años fui secretaria de Actas de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), y antes de ser electa para ese cargo, fui adjunta a esa misma Secretaría de Actas por espacio de tres años. Así que siete años ininterrumpidos de estar en las entrañas de los sindicatos de aviación me permiten saber perfectamente de lo que hablo.

Al más puro estilo de “…y yo que he dado todo por ti, mira nada más cómo me pagas…”, el Sindicato Independencia emite un comunicado plagado de manipulaciones, y a sus agremiados les hace saber:

“En nuestra historia hemos tenido sorteos, eventos especiales del orden de hasta 55 automóviles, 44 motocicletas, cientos de electrodomésticos desde grandes pantallas hasta equipos de sonido entre muchos otros”.

Tomás Del Toro está al frente de ese sindicato desde el nacimiento de Aerovías de México en 1988, tras la quiebra de Aeronaves de México, (ambas conocidas como Aeroméxico). Es decir, lleva 35 años como líder inamovible. Al hacer el listado de las “cosas” que el sindicato ha hecho, solo les puedo decir que la función primordial de un sindicato es la defensa irrestricta de los derechos laborales de sus agremiados; todo lo demás es paja, así hayas rifado casas, viajes o lo que sea. Eso no es suficiente para evaluar si el sindicato en cuestión está realizando un buen trabajo o no.

Comunicado Sindicato Independencia (Especial)

Mencionar sus “rifas y eventos” es mero oropel. Y es que cuando el trabajador desconoce cuál es la función básica de un sindicato, tienden a creer que este tipo de acciones son parte de la labor sindicalista, y eso mis estimados lectores, es una falsa narrativa. Lamentablemente en México los sindicatos no forman cuadros sindicales, ni les instruye a sus agremiados todos los pormenores del funcionamiento correcto de una asociación sindical.

Al contrario, entre menos sepan, mejor para ellos, así los agremiados no exigirán a sus representantes sindicales que se pongan las pilas en la defensa de sus derechos. Los trabajadores de SISTEM están denunciando en redes sociales los atropellos a los que son sometidos; en uno de sus comunicados expresan lo siguiente:

“Derivado de nuestra actividad contra el sindicato, la empresa (SISTEM) iniciaron las bajas con el pretexto de la reducción de plantilla, pero contratarán 100 personas en sus reclutamientos masivos, así como ingresan personal que ya había sido capacitado previamente para cubrir las bajas que se están dando. Por lo que nuestro Comité decidió contactar a la directiva de Aeroméxico…”

La información está confirmada; durante el mes de mayo hicieron contrataciones masivas para personal de SISTEM, y las convocatorias las publicó el Sindicato Independencia. En las redes sociales están plasmadas, tanto las convocatorias como el sentir de los trabajadores, que aseguran que sus representantes sindicales dejaron de ser sus interlocutores ante la empresa; decidieron tomar “al toro por los cuernos” y enviar una carta dirigida al director de la aerolínea, Andrés Conesa. Fechada el 30 de mayo del presente año los trabajadores signan:

“Estimado Director General de la familia de trabajadores de Sistemas Integrales de Soporte Terrestre en México S.I.S.T.E.M. Agradecemos su correo en el cual reconoce la labor de todo el equipo de trabajo y queremos hacerle saber que, a nosotros nos llena de orgullo el pertenecer y brindar nuestros servicios para esta gran empresa. A su vez aprovechamos el ya mencionado reconocimiento para pedir de la manera más atenta su intervención, para la revisión de las condiciones de trabajo del personal de tierra S.I.S.T.E.M. 1. Revisión Salarial 2. Contratos de planta para trabajadores con más de 6 meses de servicio 3. Revisión de los diversos puntos de operación y condiciones laborales 4. PTU 5. Recontratación de compañeros no renovados injustamente…”

Yo quiero resaltar un par de cosas importantes: primero que lo firma “La Unión de Trabajadores de S.I.S.T.E.M.”; y que dentro de la carta aseveran que no van a legitimar su contrato con el Sindicato Independencia, ya que el sindicato ha sido por demás ineficiente e incapaz de exponer la problemática que viven día a día. Además, por no velar por sus derechos como trabajadores y dejar de representar sus intereses.

Carta SISTEM (Especial)

Boleta de votación, legitimación de contrato con Independencia, Aerovías Empresa de Cargo (especial)

Pero aquí no acaba la historia, pues los trabajadores de Aerovías Empresa de Cargo (la línea de carga de Aeroméxico) en este momento están llevando a cabo la “legitimación” de su Contrato Colectivo de Trabajo, y al igual que los compañeros de SISTEM están afiliados al Sindicato Independencia, y también están muy molestos con la dirigencia sindical.

Ellos no quieren seguir perteneciendo al sindicato, pues aunque fueron de los pocos grupos de trabajadores que recibieron reparto de utilidades (PTU), las cifras resultaron irrisorias, pues cobraron desde 0.75 centavos hasta 16 pesos (los más “afortunados”). La constante es el hartazgo de los trabajadores ante sindicatos complacientes con las empresas, que pide y exige todo el apoyo del trabajador, pero sin reciprocidad.

Con base en lo antes expuesto, ¿ya podemos hablar del fracaso de la Reforma Laboral del 2019? Yo no entiendo cómo es posible que con bombo y platillo se haya anunciado que ahora sí se iba a acabar con el charrismo y con los líderes sempiternos; aquí tenemos un “bonito” ejemplo de que no es así, en los hechos vemos que los trabajadores no se sienten representados por sus sindicatos y buscan -como en el caso del STIA-, irse a ASPA o ASSA, o de plano conformar un nuevo sindicato que ahora sí los represente.

Soy de la opinión de que aquí es donde el Gobierno Federal debe poner especial atención, a través de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No puede ser que después de anunciar el “éxito” de la Reforma Laboral y el proceso de legitimar contratos, estemos hoy ante la inconformidad, no de uno, sino de sino de varios grupos de trabajadores dentro del mundo aeronáutico. Según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), actualizadas al mes de marzo de este año, hay 29,982 personas que laboran dentro de la industria.

Comparado con otros gremios, el aeronáutico es “pequeño”, por eso es más evidente el descontento de los trabajadores con los sindicatos que los representan. Tanto el STIA como Independencia aglutinan a varios grupos de trabajadores en diferentes empresas de aviación; hoy los trabajadores exigen que la Reforma Laboral del 2019 no se quede en palabras y pase a la acción.