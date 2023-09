“Bailé con todo el alma, bailé Logré Que tu bailaras también Floté Sé que floté Como en agua flota el pez Sin dejar Que te separases más Toda la noche.” FEY

“Bailar de lejos, no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo.” SERGIO DALMA

Que Lilly aproveche que no quieren a Harfuch. Sí, en Morena no lo quieren. Empezando por López Obrador, el gran elector.

¿La razón? La resume bien Anabel Hernández, periodista e investigadora, autora de sendos estudios a partir de las cuales el gobierno de Estados Unidos se basó para juzgar al ex secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, menciona: “pedir votar por García Harfuch es pedir votar por un Genaro García Luna”. La periodista ha hablado de la cercanía entre uno y otro, de la actuación de García Harfuch en Ayotzinapa, de las veces que este no pasó el examen de confianza de la Policía Federal y de la estrecha relación que tiene con muchos actores que en la 4t se consideran personas non-gratas. Por supuesto, el ex director de la Policía capitalina niega todo lo anterior.

Y esto lo tiene bien registrado el ala “pura” de Morena; también el mismísimo presidente.

Si AMLO le ha permitido ser candidato de la 4t al gobierno de la Ciudad de México es por los votos que atraería. Lo mismo ocurre con Hugo López-Gatell y con Gerardo Fernández Noroña, si bien estos en menor medida. Harfuch es el mejor posicionado de todos los suspirantes morenistas.

Sin embargo, ahora con nuevos enroques, preguntas e interrogantes sobre ‘los corcholatines’ que anhelan la candidatura de la 4t para la capital, además de información antigua que reaparece sobre Harfuch (cortesía ciertamente de los otros contendientes de la 4t), surgen dudas acerca de si resulta una buena opción para la capital de todos los mexicanos. Dudas que tienen una fuerte raigambre en la misma 4t y en la forma en que García Harfuch representa todo lo que AMLO ha señalado como lo peor del gobierno de su némesis.

Por lo anterior, es momento —reitero; ya lo había expuesto anteriormente en otra columna (¡Quítense que ahí les voy!) — de que Xóchitl aquilate el valor de la mancuerna que requeriría con la candidatura “de la oposición” (esto es, fuerzas contrarias al régimen) en la CDMX.

Escuchar las propuestas de ambas féminas por lo que a gobernar la capital y al país se refiere. Dilucidar qué tanto son compatibles; si se reforzarían y en cuáles ámbitos. Donde el proyecto para la capital no suponga necesariamente un sometimiento a los designios de lo que sería el gobierno federal sino más bien genere una suerte de retroalimentación.

Mancuerna que podría formarse entre ella y Lilly Téllez (esta evidentemente contendiendo por la Ciudad de México).

Lilly es una magnífica comunicadora, personaje conocido en la CDMX, firme en sus convicciones —mismas que son atractivas entre algunos segmentos de la población—. ¿Abonaría a Xóchitl a crecer rumbo a la Presidencia? Considero que sí.

Supongo que en varios aspectos sería una dupla que se complementaría muy bien, haciéndola más competitiva juntas que en lo individual. De formas diferentes, son dos mujeres que engarzando sus conocimientos podrían apoyarse e incrementar su presencia.

La oposición está yendo muy lento en decantarse por el candidato o candidata para la Ciudad de México. Van atrasados. Pareciera que los partidos de la oposición son los primeros que juegan en contra de la ciudadanía. Pero ello no debiera ser impedimento para que la abanderada presidencial tejiera sus alianzas a nivel local con ciertas figuras. ¡Todo lo contrario! Por su parte, Lilly debería tomar ventaja ante el momento que atraviesa García Harfuch al interior de la 4t, pues es absolutamente falso que cualquier candidato por Morena tenga la capacidad de llevarse la victoria en la capital.

Así como que solo este contendiente podría asegurarle a la Cuarta Transformación el gobierno capitalino, me atrevo a decir que únicamente Lilly Téllez podría asegurárselo a una fuerza contraria al régimen.

Xóchitl: vocería y estrategia. El llamado de las figuras populares

“Es posible enamorarse en la vejez con la misma intensidad y pasión que en la juventud. La única diferencia es que hay una sensación de urgencia: no se puede perder el tiempo en tonterías.” ISABEL ALLENDE

“Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo y eres furia de mí paciencia para mí dime qué diablos hago por qué te necesito quién eres muda sola recorriéndome razón de mi pasión por que quiero llenarte solamente de mí y abarcarte acabarte, mezclarme a tus huesitos y eres única patria contra las bestias el olvido.” JUAN GELMAN

Los artistas también se involucran en política. Algunas veces adecuadamente, otras no tanto. Los más tristemente famosos son los artistas que cada seis años invitan a votar por el PVEM.

Hay, en todo caso, desde los que buscan una curul en San Lázaro (de todos los colores) hasta los que con su trayectoria y popularidad apoyan a figuras varias.

En ocasiones la función que desempeñan en la esfera política dichos artistas es múltiple. Especialmente interesante los que buscan que los ciudadanos dejen la apatía, olviden el abstencionismo y se lancen a votar. Es lo que acaba de lograr Taylor Swift en Estados Unidos. Invitó a sus seguidores se inscribieran en el padrón y más de 157,000 ciudadanos lo hicieron en un solo día —cifra récord de registros— y así poder participar en las elecciones el próximo año. Ese tipo de figuras son las que interesan en este escrito.

¿Algún artista en México que haga lo mismo? Con un fin meramente participativo, al igual que en nuestro vecino país del norte, aquí sería positivo movilizar al voto abstencionista. Eso no lo hace ni lo puede hacer la comentocracia; tampoco el círculo rojo o los partidos. Vaya, ni siquiera el dinero. Movilizar el voto apático del norte del país, el de las mujeres, los jóvenes, las clases medias se hace sumando a figuras que tengan enorme poder de penetración en cada rincón de la República. Hablo de las grandes estrellas de la tele y del ámbito musical.

Además de sacar a quienes no quieren votar del marasmo de la abstención, para la oposición es requisito igual de urgente acercarle a Xóchitl artistas que le ayuden a sumar popularidad rápidamente. En las redes sociales, la hidalguense ha logrado posicionarse en tiempo récord. Pero los votos son de todo un país, de carne y hueso, y deben originarse de forma rápida y contundente desde muchos lugares donde aún no la conocen.

Las estructuras, la operación política y la organización territorial de los hoy no tan notorios partidos de oposición es lo de menos. En el caso del PAN, PRI y PRD, uno supondría que estas debieran apoyarla y darla a conocer. Los partidos tan desdibujados deben sumarse a su candidatura, a su propuesta, a su arrastre y avance, ofreciendo lo poco que tienen, no al revés. Mas lo que resultaría realmente estratégico es lo otro que comento.

Asimismo, Xóchitl cuenta con el acompañamiento de una parte de la sociedad civil y del empresariado mexicano —en sus distintos niveles y ámbitos—, pero no es suficiente.

Sugiero hacerse de una o un puñado de personalidades que puedan hacer campaña por ella y con ella. Que abiertamente y desinteresadamente hablen en nombre de Xóchitl. Hay figuras que tienen suficiente independencia de sus patrones (televisoras y disqueras) que se pueden lanzar estos nueve meses a hacer la campaña para Xóchitl.

¿Alguien que levante la mano de entre un grupo tan variado como es el que conforma Livia Brito, Yalitzia Aparicio, Andrea Legarreta, Bárbara Morí, Eduardo Santamarina, Sergio Goiry, Daniela Romo, Susana Zavaleta, Angelica Vale, Benny Ibarra, Alejandro Ibarra, Mauricio Barcelata, Jaqueline Andere, Pablo Montero, Jaime Camil, Angelica María, Leticia Calderón, Sebastián Ruli, Jorge Salinas, Verónica Castro, Arturo Peniche, Eugenio Derbez, Eduardo Yáñez, Sylvia Navarro, Itatí Cantoral, Juan Ferrara, Kuno Becker, Carlos Rivera, Christian Nodal, Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, etcétera?

Recorrer con ella (o por su lado) el país, para apoyarla y darla a conocer.

Xóchitl no necesita que los partidos, la Sedena o el pueblo la cuiden. Requiere figuras del estrellato que la hagan conocida en cada hogar mexicano.

La vocería y la estrategia tendría que darse alrededor de figuras que ya son de por sí populares en México. El tiempo apremia.