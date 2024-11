¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Cada año la prestigiosa revista estadounidense Wine Spector, que se dedica enteramente al mundo del vino , saca su lista de los mejores 100 vinos del año.

Es una publicación con más de 30 años de experiencia, y anualmente -en sus propias palabras- “rinde homenaje a bodegas, regiones y añadas de éxito”. Esta lista es el resultado de una selección hecha a través de distintas “catas” realizadas por especialistas en el vino seleccionados por la revista.

Realizan este arduo trabajo desde 1988, y analizan miles de vinos; sus especialistas seleccionan los que les parecen más atractivos o interesantes, y de ahí surge la lista de los “100 mejores vinos”.

En la medida de los posible, tratan de abarcar distintas regiones vitivinícolas consagradas, así como regiones “emergentes” que traen propuestas frescas al mundo del vino. Pero definitivamente, lo que se premia es la calidad.

La metodología en la evaluación numérica de los vinos parte de obtener un puntaje de 100, como lo más alto en cuanto a la calidad de caldo en cuestión. Las calificaciones se clasifican de la siguiente manera: de 100 a 96 puntos los vinos son calificados como “clásicos”, de 95 a 90 puntos se les considera como vinos “sobresalientes”, y de 89 a 85 como vinos que cumplen con los requisitos necesarios para estar dentro del Top 100.

Chile, Estados Unidos e Italia están respectivamente en el primer, segundo y tercer lugar de la lista. Tal y como la revista menciona:

“…en 2024, un vino chileno alcanza el número 1 por segunda vez en la historia de la lista, mientras que 35 vinos entraron en el Top 100 por primera vez. Sin embargo, los clásicos siguen pisando fuerte...

Con la magnífica añada 2021, California ocupa más de una cuarta parte de la lista gracias a sus excelentes cabernets; asimismo, Italia conforma el 20% de las entradas, destacando los vinos de la Toscana”

Viña Don Melchor Cabernet Sauvignon Puente Alto Puente Alto Vineyard 2021, 96 puntos

Beaulieu Vineyard Cabernet Sauvignon Napa Valley Georges de Latour Private Reserve 2021, 95 puntos

Antinori Toscana Tignanello 2021, 97 puntos



Si me preguntan, desconozco los detalles de por qué un vino puntuado en 96 está en primer lugar, y el que obtuvo 97 puntos está en tercero. La revista Wine Spector no lo deja claro, pero seguramente los detalles se harán públicos muy pronto.

Dentro de la lista de vinos también podemos encontrar magníficos caldos españoles, franceses, australianos, portugueses y argentinos; no, en esta ocasión no hay vinos mexicanos, pero si me preguntan por mis preferencias personales, tengo que decir que los vinos del Valle de Napa son malos, y no me gustan. Pero como la revista es norteamericana, es entendible que ensalce los vinos de su terruño.

Sin embargo, quiero compartirles que dentro de la lista de vinos pude detectar uno que ya les había recomendado en este espacio, y que ahora que las fiestas navideñas están en la puerta, es un pretexto ideal para probarlo.

Me detengo en el número 62 de la lista, y con una puntuación de 90, podemos encontrar “Etxaniz Txakolina Getariako Txakolina Txomin Etxaniz”, un chacolí vasco extraordinario.

Si buscas un vino espumoso, que no sea dulce como lo es la sidra, pero no tan caro como una champaña francesa y quieres probar algo distinto a la cava española, este vino elaborado en la hermosa región de Getaria, es una delicia, y cuesta menos de 700 pesos la botella.

Como bien dicen, “el mejor vino es el que a uno le gusta”; estas listas aunque hechas por expertos en la materia, son tan solo una guía para adentrarnos en el maravilloso mundo de la uva y la vid.

Pero distan mucho de ser sentencias inapelables que deban acatarse a rajatabla, sino que veamos el que son opciones que nos presentan para conocer nuevos caldos, o reencontrarnos con viejos conocidos, como el caso del txacolí en euskera o chacolí en castellano. Bon appetit.

