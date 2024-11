¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Los próximos días, en el maravilloso Hipódromo de las Américas , (Av. Industria Militar S/N, Lomas de Sotelo, Residencial Militar, Miguel Hidalgo, 11600 Ciudad de México, CDMX) se llevará a cabo el Festival “Food & Wine”. La cita es el sábado 16, y el domingo 17 de noviembre.

En un horario de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica inigualable, donde habrá -entre otras cosas- más de 80 stands de comida gourmet, de los chefs más reconocidos del país.

Carpas VIP en las que habrá experiencias privadas, fusionando comida y música; quioscos 360° para disfrutar y conocer distintas marcas de comida gourmet, que tendrán áreas privadas tipo lounge. También habrá carpas temáticas en las que podrán disfrutar de distintos tipos de “master class” para conocer un poco más del mundo del vino y la mixología, como le llaman ahora a la “coctelería” de toda la vida.

Así como pop ups de restaurantes para conocer su oferta gastronómica; muy importante en este tipo de eventos, habrá un “Kids Lounge”, donde los niños además de divertirse podrán jugar de forma segura, y también disfrutar de los alimentos .

¡Por todo lo alto! Hay tantos chefs invitados que no sé por donde comenzar, están los “Best New Chefs”, jóvenes que se integran al maravilloso mundo de la gastronomía, como Santiago Muñóz, de Maizajo, que está siendo toda una novedad entre el circulo sibarita de la Ciudad de México; o como el caso de Casa Cenizo, restaurante ubicado en Parras de la Fuente, Coahuila, con el joven chef Alan Peña al frente, con una propuesta que fusiona la comida del norte con los caldos de la zona vitivinícola.

¡Y bueno!, si hablamos de la lista de chefs invitados, nada más de ver sus nombres me emociono: Israel Arétxiga del restaurante Zeru y su cocina vasca de pura cepa, con joyas del mar insuperables. También estará Lula Martín del Campo y Nicolás Martín del Campo del restaurante La Barra de al lado, con un concepto de cocina moderna de cantina, que es para chuparse los dedos.

Pepe Salinas Del Balcón, del Zócalo, con sabores de cocina mexicana memorables. Se contará con la presencia de chefs que tienen ya muchos años dentro de la industria gastronómica, como el chef Gerardo Vázquez Lugo de Nicos, quien mantiene el legado de su familia, gracias a su comida “de hogar”.

Entre la gran lista de chefs, estará la responsable del nuevo menú de Aeroméxico en Clase Premier, Myriam Moriyama, de Yoshimi y Teppan Grill, en el Hyatt Regency México.

Y es que el evento no se ciñe únicamente a la gastronomía mexicana , sino que abarca todo tipo de cocinas, lo que representa una gran oportunidad, pues estarán todos juntos, permitiendo que en una vuelta, podamos conocer propuestas gastronómicas diversas; además no solo habrá catas de vino, sino también de cerveza, de sake, y destilados.

Será una experiencia muy completa en todos los sentidos, y el lugar donde se llevará a cabo es simple y sencillamente precioso. El costo del boleto es de $540 pesos, y se puede adquirir en Boletia. Lo mejor es que incluye la comida y la bebida; así que no se lo pueden perder, allá nos vemos. Bon appetit.

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera