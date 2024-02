Es lo que dirán analistas financieros de la capital Española cuando analicen la gira madrileña de la candidata X. Tiene lógica. La Pollería , dulcería especializada en vender golosinas con forma de penes, necesitaba una noticia de impacto para su relanzamiento. Y, ya se sabe, Xóchitl Gálvez acostumbra visitar establecimientos de ese tipo. Lo hizo en Chihuahua en una cantina y elevó el nivel cultural de las campañas presidenciales.

Antes de relanzar La Pollería, la candidata Xóchitl Gálvez estará con una asociación patronal de ultraderecha, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, en la que participa don Valentín Diez Morodo, quien es el vicepresidente de honor internacional.

Reconocido ultraconservador, el señor Diez Morodo aparece en todo lo relacionado con la oposición al gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador.

Un medio de comunicación, Contralínea, exhibió que Valentín Diez Morodo donó 15 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el primer trienio de Andrés Manuel. Como es bien conocido, MCCI pretende que se le vea como un centro de investigaciones supuestamente periodísticas, pero en realidad es la agencia que diseña las más agresivas campañas de propaganda sucia contra el presidente de México.

Por lo demás, el hijo putativo de don Valentín, Juan Pardinas, fue director editorial del diario Reforma durante los primeros años de la 4T, periodo en el que tal periódico —el más identificado con la clase empresarial mexicana— se convirtió en un instrumento de difusión de mentiras y calumnias contra Morena y AMLO.

Ante el desastre que ha sido la campaña de Xóchitl, Pardinas dejó el rotativo de la familia Junco y ahora acompaña a la candidata de la derecha en sus giras internacionales. Estuvo con Xóchitl Gálvez, hace unos días, en Estados Unidos. Lo denunció el propio presidente López Obrador. Por cierto, no se supo qué hizo de bueno para su campaña la candidata X en el vecino país del norte porque prácticamente todos los comentarios se relacionaron con dos hechos negativos para ella:

El primero: Quiso hablar en inglés, lo intentó, pero no pudo. Lo hizo tan mal que desató toda clase de burlas, sobre todo porque hace años dijo en una entrevista que ella hablaba cinco idiomas: su lengua que se supone es la original, el otomí, y además inglés, francés, japonés y español. Aquí una foto del diario impreso en el que ella presumió su poliglotía. En esos años ella todvía prefería la etnomoda, es decir, no aparecía invariablemente con vestidos indígenas:

Xóchitl Gálvez, políglota

El segundo: Las protestas de migrantes mexicanos en su contra . Paisanos y paisanas se indignaron porque Xóchitl visitaba EEUU solo para escupir al presidente de México. Entonces, la siguieron para expresarle inconformidad. La candidata X respondió con saltos infantiles. Este video no puede dejar de verse:

Xóchitl en Madrid:

Hoy sábado Xóchitl aterrizará en Madrid. Su agenda oficial es aburrida:

Hoy 10 de febrero descansará después del largo vuelo.

Mañana domingo, antes de una entrevista de radio, desayunará con integrantes de la comunidad mexicana en el restaurante Las Mañanitas . Se ignora si asistirán los tres paisanos más pintorescos que residen en Madrid, a saber: los expresidentes de derecha Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Lo más probable es que les vea en privado.

. Se ignora si asistirán los tres paisanos más pintorescos que residen en Madrid, a saber: los expresidentes de derecha Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Lo más probable es que les vea en privado. Lunes 12, comida a las dos de la tarde en el CEAPI , dirigido por Núria Vilanova , fundadora de Atrevia , empresa de cabildeo cercana al derechista Partido Popular que tiene clientes en México. La reunión se celebrará en el hotel Bless, sala Sol, ubicado en la calle Velazquez 62.

, dirigido por , fundadora de , empresa de cabildeo cercana al derechista Partido Popular que tiene clientes en México. La reunión se celebrará en el hotel Bless, sala Sol, ubicado en la calle Velazquez 62. También el lunes dialogará con representantes de medios de comunicación y asistirá a una cena privada con hombres y mujeres de negocios en la casa de la mencionada Núria Vilanova.

Apunte sobre el CEAPI

No parece ser una asociación empresarial de primer nivel en España. Tal vez por esa razón Claudia Sheinbaum rechazó estar en alguno de sus eventos. Seguramente invitaron a la candidata de Morena, pero no consideró que valiera la pena asistir. Lo deduzco de lo que vi en la propia página internet de CEAPI: el anuncio de que, en lugar de Claudia, participará en un desayuno el próximo 27 de febrero una de sus colaboradoras, Altagracia Gómez Sierra.

No es importante el CEAPI, pero sí de derecha. El principal orador en su congreso del año pasado lo fue José María Aznar, expresidente del gobierno de España, quien desde hace tiempo protege a Felipe Calderón. Recordemos que este tipo se autoexilió buscando protección de los grupos conservadores ibéricos ante la amenaza de que se le acuse de haber sido cómplice de Genaro García Luna, quien fuera cercano colaborador de Calderón en su fallida guerra contra el narco; García Luna ha sido condenado en Estados Unidos por haber trabajado, como secretario de Seguridad, para el cártel de Sinaloa.

La Pollería

Hace dos años, leo en El País, La Pollería tuvo un gran éxito vendiendo dulces con formas sexuales. Pero ya pasó la euforia y sus tiendas “se extinguen”.

Pollería

Precisión lingüística para mexicanos que ya no lo recuerdan: polla significaba para nosotros pene o verga. Así era en mi infancia, pero el tiempo pasó y, con tal significado, la palabra se perdió o está en vías de desaparecer. Todavía algunas personas llaman polla a aquella cosa, pero la mayoría prefiere verga.

En España polla sigue siendo polla. Así que la pollería pues es eso, una tienda que vende pollas, de dulce para todos los gustos. Su fundador es Pedro Buerbaum, quien rápidamente se convirtió en millonario, así que jugó a ser una especie de Elon Musk y tiene su pódcast. Como podcastero su mayor éxito ha sido entrevistar a Santiago Abascal, del ultraderechista Vox, quien es uno de los guías espirituales del partido más grande entre los que apoyan a la candidata Xóchitl Gálvez, el PAN.

¿Ya estamos entendiendo el segundo objetivo de la gira española de la candidata X? El primero lo conocíamos: recibir instrucciones de los jefes de la derecha mexicana, todos huidos a Madrid —los expresidentes Salinas, Calderón y Peña—. El segundo, aprovechar la identificación ideológica y el amor por la comida fálica con el dueño de La Pollería, para ayudar a este empresario a relanzar sus tiendas, hoy venidas a menos.

Como la gira es empresarial, Xóchitl aprovechará su conferencia en el CEAPI para pedir financiamiento; no se lo darán, no para su campaña: los empresarios de ultraderecha detestan a Morena, a AMLO y a Claudia Sheinbaum, pero no son tontos. Ya aportaron al proyecto de la candidata X, pero esta fracasó, así que comerán con ella y nada más.