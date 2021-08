La mañanera es para abusar

After all you put me through

You'd think I'd despise you

But in the end, I wanna thank you

'Cause you made me that much stronger

Well, I thought I knew you

Thinkin' that you were true

Guess I couldn't trust, called your bluff

Time is up 'cause I've had enough

(Después de todo lo que me hiciste sufrir

Pensabas que te despreciaría

Pero al final, quiero agradecerte

Porque me hiciste mucho más fuerte

Bueno, pensé que te conocía

Pensando que eras sincero

Supongo que no podía confiar en ti, descubrí faroleabas

El tiempo se acabó porque ya tuve suficiente)

Christina Aguilera