Lord Molécula se lleva el show de la mañanera

Carlos Pozos, mejor conocido en redes sociales como “Lord Molécula”, se llevó el show de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia mañanera de este 16 de agosto, Lord Molécula le presentó dos propuestas a AMLO.

Una de las propuestas de Lord Molécula, —que, a su vez, afirmó que fue hecha originalmente por AMLO el 9 de junio del 2020—, consiste en crear el premio al locutor, conductor o periodista “que más insulta”.

Al respecto, Lord Molécula dijo que actualmente hay “cuentachistes o standuperos” que se sienten periodistas.

El reportero sostuvo que dichas personas tienen un lenguaje “pobrísimo” y no hay nadie que les detenga su libertad de expresión.

“Existen hoy por hoy, cuentachistes, standuperos que se sienten periodistas que tienen un lenguaje muy pobre y más bien, yo diría… pobrísimo, de extrema pobreza, y no hay nadie que les diga ‘hasta aquí es la libertad’”

Por lo que sugirió que el premio para estas personas se llame “ el chongo de la semana ” o “el hulero de la semana ”.

Como respuesta, AMLO pidió que no hay que “rebajar” ni “vulgarizar” la mañanera.

Sin embargo, manifestó que es interesante analizar los múltiples ataques de la prensa hacia su gobierno, pues aseguró que no pasaba desde la Revolución.

“No miren, esto, con todo respeto, no hay que rebajarlo. Vulgarizarlo. No. Es interesante como fenómeno, porque esto no había sucedido desde la Revolución… que los medios se lanzaran tan fuerte en contra del presidente”

AMLO