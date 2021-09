La Estela de Luz es un juego de niños

So let it be what it’ll be

Don't make a fuss and get crazy over you and me

Here's what I'll do

I'll play loose

Not like we have a date with destiny

It's just a little crush (crush)

Not like I faint every time we touch

It's just some little thing (crush)

Not like everything I do depends on you

Sha-la-la-la, sha-la-la-la

(Así que deja que sea lo que sea

No hagas un escándalo y te vuelvas loco por lo nuestro

Esto es lo que haré

Voy a jugar superficialmente

No es como si tuviéramos una cita con el destino

Es solo un pequeño enamoramiento (una obsesión)

No es como si me desmayara cada vez que nos tocamos

Es solo una cosita de nada

No es como si todo lo que hago dependa de ti

Sha-la-la-la, sha-la-la-la)

Jennifer Paige