Critican a Felipe Calderón por no consultar construcción de la Estela de Luz

El ex panista Felipe Calderón fue criticado por la Estela de Luz, luego de que este hiciera señalamientos sobre la remoción de la estatua de Cristóbal Colón en la CDMX para la instalación de una que representa a una mujer indígena.

En Twitter Felipe Calderón criticó que Claudia Sheinbaum no consultó sobre remover la Glorieta de Colón y en Twitter le recordaron al ex panista que él no preguntó para la construcción de la Estela de Luz.

Una de las voces críticas contra Felipe Calderón fue la del ex diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, quien indicó que es “una arbitrariedad” poner monumentos como la Estela de Luz y de Corrupción.

Tuit de Manuel Clouthier (Twitter @ClouthierManuel)

Además, el periodista Jorge Armando Rocha dijo que se debería consultar sobre desaparecer la Estela de Luz.

La Estela de Luz fue una de las construcciones de Felipe Calderón para celebrar el Bicentenario de la Independencia de México. La obra tuvo un costo de 400 millones de pesos y hubo varios cuestionamientos a su edificación.

Tuit (Twitter @rochaperiodista)

Quitan Glorieta de Colón para cambiarla por mujer indígena

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, dio a conocer que se cambiará la estatua de la glorieta de Colón por una mujer indígena.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, esto servirá para la reivindicación de la mujer indígena y la justicia social, y es un homenaje para las mujeres de México.

Además, a la estatua de Cristóbal Colón se le reubicará en el Parque América de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Glorieta de Colón era punto de encuentro de manifestaciones indigenistas y la estatua de Cristóbal Colón era intervenida con regularidad.

Su retiro, de hecho, se dio para realizarle mantenimiento profundo, luego de pintas hechas al monumento en unas manifestaciones. El Gobierno de la CDMX ha reivindicado la herencia indígena y por ello se instalará la estatua de la mujer de pueblo originario.