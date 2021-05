De esa disculpa a nada, mejor nada

La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Luciernagas curiosas que verán Que eres mi consuelo Carlos Gardel

Dos semanas para pedir perdón

Al carajo con su disculpa. Dos semanas y días tuvieron que pasar para que pidiera perdón a los deudos de las víctimas de la tragedia de la Línea 12.

Con él, ya son dos políticos que van en picada y a pasos agigantados. Los dos ex priistas y, de ambos, el pedirnos perdón resulta tan falso como una moneda de tres pesos.

Primero fue Clara Luz Flores con su mentira ; tardó un mes en pedir una pseudo disculpa por vía de un video. Ahora el otro ex priista, que ha resultado un fiasco, igual que su candidata, por cuanto a sentido de responsabilidad y empatía se refiere, tardó dos semanas para pedir perdón.

Se trata de López Obrador : mismo nivel, misma calaña, peores resultados. Y si bien tardó menos tiempo en hacer contrición, la verdad, mejor no se hubiera molestado.

La razón es sencilla, la hipocresía y falta de sinceridad se ve, de entrada, por que se dedicó a hablar de su partido y en términos electorales.

No solo eso, ¡se dio el lujo de regañar a los accidentados y a sus familiares! Su soberbia y su interés de privilegiar las carreras políticas sobre el bienestar de sus ciudadanos será su tumba política.

Para ambos personajes, Clara Luz y Andrés Manuel, el peso de su podredumbre los arrastra. Máxime cuando las personas se dan cuenta que sus palabras solo son una actuación para conseguir votos.

Del carajo al perdón

AMLO, del carajo al perdón, solo para asegurar que las víctimas de la Línea 12 del Metro reciben apoyo, cuando dichas personas comentan que no es así. Algunas familias de las víctimas de la Línea 12 presentan evidencias de que el gobierno de la CDMX no las ha apoyado. Pero, como siempre, López Obrador dice tener otros datos.

Solo que en este caso, los otros datos son las familias que no han recibido ayuda adecuada; son los ciudadanos que escucharon claramente cómo dijo “al carajo” y quienes hoy se dan cuenta que la solicitud de “perdón” va solo en el afán de no seguir perdiendo votos para sus candidatos.

AMLO achacó que estas quejas son porque los medios de comunicación están “zopilotenado” por la época electoral. No sabe ni se quiere dar cuenta que él es el presidente de todos los mexicanos y que estamos hartos de que continúa achacando a unos y a otros el señalar los yerros de su administración.

Se requiere un presidente que no mande al carajo a todos, ni pida de forma cínica una disculpa que solo huele a comicios.

No hay tiempo para simulacros, tampoco para que tenga que leer su disculpa. Ni eso le salió de forma espontánea.

Prefirió pedir perdón por sucesos ocurridos hace 100 años, y solo ante el desplome de las encuestas de sus correligionarios, pudo hacer la pantomima sin empatía alguna.