Yo no celebré lo que muchos celebraban ayer, lo que yo celebré es que finalmente se logró conformar un verdadero contrapeso legislativo, que las bancadas de la oposición lograron la unión y la negociación en favor de los mexicanos y que, finalmente, vivimos un día muy importante en la vida democrática del país.

¿Dónde te perdiste, Andrés?

Fui iluso, esperaba que resurgiera el humanista y el estadista, esperaba ver a esa persona que, en lugar de fomentar el odio y la división entre los mexicanos, tuviera la capacidad de ayudar y de tomar esta oportunidad para declararse un verdadero demócrata. Sí, un demócrata que reconoce sus derrotas porque la democracia no solamente existe cuando se gana.

Nos lo advirtieron

Qué razón tenían todos aquellos que nos advirtieron que Andrés nunca había aceptado una derrota y que no se podía confiar en él. Qué razón tuvimos quienes hace apenas ocho días, decidimos libremente hacerle vacío en las urnas en la farsa revocatoria y no caímos en su juego.

Qué bueno que nos detuvimos quienes estuvimos tentados a usar nuestros organismos democráticos para expresar nuestro descontento o nuestra alegría por cómo van las cosas con este Gobierno.

Pero qué grave y que grandísimo error hemos cometido los que a pesar de que vemos cómo AMLO ha mentido en miles de ocasiones y como se han documentado todas y cada una de sus falsedades, seguimos pensando que algún día nos va a hablar con la verdad. Nos cuesta creer que exista alguien tan cruel y ruin como para mentirle a la gente que le expresa cariño, confianza, esperanza y ganas de que las cosas verdaderamente cambien.

“No robar”

Qué mal estuvimos aquellos que le creíamos cuando una tras otra campaña presidencial, aseguraba que no iba a robar y hoy vemos cómo toda su familia está involucrada, que hay conflictos de interés, licitaciones directas y un sin fin de prácticas irregulares. Que sus funcionarios del más alto nivel solo velan por sus propios intereses, basta mencionar Segalmex, donde se trajo al mismo corrupto que estuvo antes en Conasupo para que, años después, volviera a robar con una impunidad total documentada.

Qué vergüenza los que algún día fueron a votar por un supuesto juicio contra los expresidentes que viven mofándose de nosotros en una total impunidad, claro está, mientras no critiquen a AMLO, porque si lo critican, lo único que hace es denostarlos, calumniarlos y atacarlos, sin preocuparse por presentar una sola prueba.

¿Qué es lo que quieres, Andrés?

¿Qué buscas al seguir llamando “traidores” a todos los que no comparten el proyecto de tu gobierno? ¿Quieres fomentar el odio al punto de que no quepamos en un mismo país los que te quieren y te adulan ciegamente y los que te cuestionamos? Y, no, no es porque te odiemos, porque ciertamente también existen esos “odiadores” que son repugnantes, como también existe ese pasado al que tanto invocas que también es detestable.

Lo que queremos son resultados, Andrés

Pero no puedes ignorar que también somos muchos los que queremos que mejores para que tengamos un mejor país, ¿qué es lo que pretendes? ¿tapar tus deficiencias con odios y llamar traidores a los que nos tomamos el tiempo de averiguar y formarnos una idea propia de lo que es mejor para el país?

Lo que representa la iniciativa que se desechó, es que muchísimos mexicanos estamos en desacuerdo con tu propuesta, que no permitimos que Bartlett o Guadiana siguieran robando y saqueando con contratos raros, que tratamos de impedir el desabasto o el peligro de algo peor y que no permitimos que las arcas del Gobierno sigan soportando cada vez mayores subsidios, hasta que lleguen a reventar.

No se trata de exigirte que todo esté bien, se trata de avanzar para mejorar. ¿Qué es lo que quieres, Andrés?¿Quieres llevar a este país a las llamas? Quieres provocar el exilio de más mexicanos, no sólo de los que ya se adelantaron, que por necesidad y hambre emigraron y que hoy en día presumes sus remesas, sino también de los que trabajamos y generamos empleos para miles de familias, estás orillando a que se vaya el obrero calificado o el comerciante que trabaja en todos los niveles simplemente para sacar adelante su vida.

No te preocupas, Andrés, por atender el problema de la inseguridad y de la violencia, muy al contrario, alimentas el odio y eso, no nos va a llevar a ningún lado. Por favor no te llames humanista, mientras lo único que provocas es la desunión entre los mexicanos.

Mexico es más fuerte que tu resentimiento

Somos hermanos y tenemos que demostrar que podemos sobrevivir a tus palabras, sobrevivir a tus provocaciones, sobrevivir a tus calumnias y simple y sencillamente dar pasos hacia adelante.

Vamos a enseñarte que México es más grande, como ya quedó demostrado que en poco más de tres años has perdido a la mitad de tus votantes y te lo seguiremos demostrando, porque no vamos a aceptar ni un segundo más tu estrategia de manipular y dividir, que nos parte y nos duele en el alma, porque se ha llegado al punto que entre hermanos no nos podemos ver, que con la pura mirada nos enfrentamos y todo por defender la melodía megalómana que tú sigues tratando de imponer.