‘pírrica’: Del griego Πυρρικός Pyrrikós ‘de Pirro’, por alusión a Pirro, rey de Epiro, que derrotó en el año 279 a. C. a los romanos en Ásculo, pero a costa de sufrir numerosísimas bajas. 1. adj. Dicho de un triunfo o de una victoria: Obtenidos con más daño del vencedor que del vencido. 2. adj. Conseguido con mucho trabajo o por un margen muy pequeño. Triunfo pírrico del Partido Conservador. 3. adj. De poco valor o insuficiente, especialmente en proporción al esfuerzo realizado. Recibieron una cantidad pírrica por su trabajo. Diccionario de la lengua española

Los hechos

√ Hay democracia en México . No renació, como han dicho algunas personas partidarias de la oposición, con la reciente votación en la Cámara de Diputados y Diputadas. La democracia ahí ha estado durante todo el gobierno de AMLO, pero quienes rechazan a la 4T —por fanatismo o por defender sus intereses— no han querido verla. Hoy resulta imposible seguir hablando de la dictadura de López Obrador. Un tirano habría impuesto su voluntad en el poder legislativo, y Andrés Manuel no pudo hacerlo.

√ La oposición tiene fuerza si se une . Es decir, si se mantiene la alianza del PRI, del PAN y el PRD, y si además se suma a tal coalición el partido Movimiento Ciudadano, podría Morena perder la presidencia de México en 2024.

√ Además de la alianza de todos los partidos rivales de Morena, para que la oposición aspire al triunfo en las presidenciales de 2024 es necesario que tenga un candidato competitivo. Existe, sí, pero no es priista ni panista ni perredista: milita en MC, es joven y se llama Luis Donaldo Colosio Riojas. El tracking diario de MetricsMx para Sdpnoticias no deja lugar a dudas. Lo lamentable es que, precisamente, Colosio parezca decidido a jugársela con la estrategia que decida Dante Delgado, dirigente emecista, quien prefiere ir solo en los procesos electorales.

√ Ganó la oposición esta batalla , sin duda, pero no parece que sus dirigencias estén siendo hábiles para quitarse de encima la etiqueta que, por su victoria legislativa, les han impuesto Morena y el presidente López Obrador: traidores y traidoras a la patria que han trabajado para entregar la electricidad a empresas extranjeras. Priistas, panistas, perredistas y emecistas deberán elaborar argumentos mucho más sólidos para convencer de que en México se mantiene la rectoría del Estado en el sector eléctrico y que, por lo tanto, con la legislación actual se puede limitar a las trasnacionales y castigar sus abusos. No es un reto menor para quienes mandan en los partidos opositores.

√ Maestro en el arte de convertir las derrotas en victorias , el presidente López Obrador ya envió una iniciativa de ley minera para “nacionalizar” el litio, que es sin duda un mineral estratégico. El problema es que AMLO difícilmente ganará el debate técnico; para empezar los minerales ya son propiedad de la nación, así que no se necesita una nueva ley para rechazar o inclusive cancelar concesiones de explotación a empresas privadas nacionales y extranjeras. En segundo término, si bien el litio es importante, es apenas uno de al menos 17 minerales estratégicos existentes, los llamados REE (Rare Earth Elements).

Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar. {username} (@lopezobrador_) April 18, 2022

√ Pero el verdadero problema para AMLO y Morena no es que pierdan el debate técnico y aun jurídico sobre el litio, sino que lo ganen. Significará que sin Andrés Manuel, el partido de izquierda no es nada. Tiene un solo general victorioso, pero este no pueda ya acudir al campo de batalla para encabezar a sus ejércitos. No existe la reelección en México, así que el presidente ya no será candidato. Si hubiese operado directamente en la Cámara de Diputados y Diputadas, tal vez habría salido adelante la reforma constitucional sobre electricidad, pero López Obrador no pudo hacerlo —no es diputadao— y confió en un incompetente como Ignacio Mier, quien simple y sencillamente fracasó. Para sacar al buey de la barranca, el propio AMLO ha tenido que utilizar su creatividad. Con la supuesta nacionalización del litio, en una de esas evita un desastre mayor para Morena, pero fortalecerá la convicción de que la izquierda solo gana con Andrés Manuel y que, sin este en la lucha, el morenismo nada vale. Si tal percepción se generaliza, Morena podría perder en 2024.