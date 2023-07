“Siempre igual Contigo solo hablar y hablar No tocar Que si nos miran, ¿qué dirán? Vaya plan Después de hacerme esperar Al final Tu respuesta siempre igual Las manos quietas Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor.” CARLOS PÉREZ

A todos nos pasa; se mete la pata. Se hacen y dicen tonterías. Si bien no hay quien se salve de un lapsus brutus, cuando se trata de un personaje público, las implicaciones son distintas.

Así también, hay de infortunios a infortunios; algunos se olvidan fácilmente, otros no se pueden perdonar y “cuestan” a quien los originó.

Cómo olvidar cuando López Obrador, en su primera campaña presidencial, le soltó al lenguaraz de Fox el: “¡Cállate chachalaca!” Fue la razón para que muchas personas le quitaran el voto que pensaban otorgarle.

Esta semana que terminó tuvo a personajes de todos las ideologías —colores y sabores— mostrando que muchas veces más vale guardar silencio (o mantenerse inertes) y dejar la duda que abrir la boca y quedar como un zopenco. Y lo digo así, con crudeza, porque es parte de la objetividad de quien esto escribe; se vale apoyar a “X” o “E” personaje, pero los errores los cometen todos y como tal, se deben señalar.

Con lo cual, valgan estas tres declaraciones y dos actos para mostrar porque debería caber la prudencia y el silencio, más en estos momentos que vive México:

Los actos

El oso de Marcelo Ebrard en Naucalpan con la canción de “El baile del rodeo”. ¿A eso han llegado las campañas? ¿El mismo que exige debates y propuestas, poniéndose en el centro de la pista de baile?

Encima, el candidato baila mal. Se puede decir que tiene una descoordinación motora absoluta —como tantos hombres— que se prestó a memes y mofas en las redes sociales. Quizá esa era precisamente su intención.

Tenemos que plantearnos más seguido por qué se permiten estas formas de burla y tratar de evitarlas en política. ¿Queremos levantar el nivel de debate o hacerlo añicos? Que si alguien cuestione a Ebrard sea por su gestión mientras fue canciller o jefe de gobierno de la CDMX.

El caso de Xóchitl Gálvez en Chihuahua, cuando fue convidada con un manjar en forma de falo humano, es parecido.

Similar por cuanto a degradar el nivel de las campañas rumbo a la Presidencia de la República (o los procesos partidistas internos o como gusten y manden llamarles).

No quiero pensar que la señora X está ya recurriendo a las mismas tácticas que tanto se le han criticado al primer mandatario y a sus corcholatas: realizar actos de distracción para desviar la atención de lo que hacen (o han hecho) mal y que de verdad importa.

Al final cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, pero hay bromas y momentos para hacerlo. No durante las campañas presidenciales.

Más allá de la opinión de cada quien, Xóchitl se vio vulgar. Y aclaro, antes que me cuestionen: NO es que chupar una verga me escandalice; ahórrense atacarme por eso.

Las declaraciones

1) Vicente Fox

El tuit compartido por Vicente Fox sobre si Claudia Sheinbaum es judía y extranjera. Más allá de que con los apellidos Fox y Quesada no le va la daga, el apellido Fox no le va ir a la saga, debería recordar que sobre la religión y/o grupo étnico al cual se pertenece NO se vale cuestionamiento ni burla alguna. Lo que hizo Fox —conscientemente o comprobando es un tonto— es un reflejo de la discriminación y racismo que existe en México. La mismita, por cierto, realizada en Xóchitl Gálvez por ser indígena.

Si a lo anterior se le agrega recordar que más de 10 millones de judíos fueron masacrados en la IIGM por Hitler, muestra que Fox no solo es lenguaraz, también es una persona que carece de criterio.

Consejo a la 4t: si quieren ayudar a que Xóchitl (o cualquier otro candidato del Frente Amplio por México pierda), contraten a Fox; anímenlo a usar sus redes sociales.

2) Claudia Sheinbaum (NO faltaron camas)

Ya he comentado que Claudia Sheinbaum debería de actuar como científica y dejar de defender lo indefendible de la 4t. En una entrevista le preguntaron sobre cuándo y cómo se desmarcaría de la gestión de lo que hasta ahora se ha dado en el sector salud y salió con la cantaleta de que nadie recordaba el buen papel que tuvo el gobierno federal durante la pandemia. Comenzó por decir “que ningún enfermo se quedó sin cama”.

La candidata a la Presidencia de México abrió una de las heridas más sentidas de la población.

México tuvo más de ¡800 mil muertos producto de una pésima política para enfrentar el Covid! Las imágenes de enfermos en el suelo de los nosocomios, el conocimiento que tenemos muchos de primera mano de aquellos a los que les pidieron permanecer (y murieron) en casa, la falta de medicamentos, atención, tratamientos, en lugar de ayudarle a Claudia, le ha vuelto como un bumerán de kryptonita.

Para la corta memoria, basta recordar que había filas para comprar oxígeno, que los hospitales públicos colapsaron, que México guarda el deshonroso primer lugar de huérfanos por covid y el mismo lugar de personal de salud muerto por la pandemia. Sin olvidar que las vacunas fueron negadas a quienes trabajaban en los hospitales privados, como si ellos no se hubieran jugado su vida intentando salvar enfermos.

3) Claudia Sheinbaum (los migrantes)

“… el trato discriminatorio que reciben los migrantes en la frontera con Texas por parte de su gobernador es inaceptable… siempre serán protegidos y reconocidos por los gobiernos de la 4t”, dijo ayer la corcholata. ¿En serio?

39 migrantes fueron calcinados; murieron quemados y/o asfixiados porque no la autoridad no les permitió salir de una celda —sí, una celda en la que se encontraban ENCERRADOS— del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue en marzo de este año; van cuatro meses y el director del Instituto, Francisco Garduño, sigue en su puesto. Ni le han pedido su renuncia ni ha enfrentado a la justicia. ¿Así se protege y reconoce a los migrantes en la 4t?…

Más allá de ello

Hay un evidente desentendimiento de la realidad por parte de los políticos. Y me podrán decir que eso es en todos lado del mundo, que es el sello de la política. Pero a mí —y creo que hablo por muchos mexicanos— lo que me interesa es elevar el nivel de comprensión, de debate, de la acción en México.

Las declaraciones, acciones, decisiones están siendo cada día más y más desafortunadas. De esto a la ejecución de dos hombres en el campo de futbol en Fortín de las Flores en Veracruz solo hay unos pasos. Decir que exagero es no entender, entonces, la importancia y la trascendencia del ejemplo que da un político haciendo política.

Ya se sabe: un gobernador —Cuitláhuac García— encarcelando sin fundamento a opositores, pero ante esta ejecución, guardando silencio.

Eso sí, asistió a la develación del monumento de la joven de Amajac en la Ciudad de México este domingo… ¿Con qué cara?

¿Con qué cara el resto de quienes se hacen llamar políticos y pretenden gobernar a México?