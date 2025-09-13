“El que salva una vida salva al mundo entero.” Principio bíblico

Desafortunadamente me enteré que los laboratorios Aurax dejaron de fabricar y distribuir el medicamento antihipertensivo candesartan como genérico que vendían asociado a hidroclorotiazida, que es un diurético, a un precio muy accesible, y que cientos de miles de mexicanos lo tomamos para regular nuestra presión arterial alta, que puede presentarse así por varias razones, y quizá, somos millones.

Y, repito, fue muy decepcionante enterarme que ya no van a vender el candesartan genérico de laboratorios Aurax en las farmacias que llevan el nombre de uno de los evangelistas que desafortunadamente asesinó el emperador Nerón, tampoco tenían el medicamento mencionado en las farmacias que se llaman como la capital del estado de la República Mexicana que no se raja, ni en las farmacias de los supermercados, ni en los que tienen su nombre en español ni en inglés, tampoco ya lo venden en las farmacias que en su nombre está implícito que se puede ahorrar al comprar.

Obviamente que este desabasto del candesartan genérico obedece a un deseo de enriquecimiento capitalista de los que lo venden con marca patentada, con una percepción del doble y hasta el triple del costo del candesartan genérico.

Pero, afortunadamente, lo conseguí y lo compré como medicamento similar en una Farmacia del Doctor Simi, a un precio menor que el candesartan de laboratorios Aurax, aunque sin hidroclorotiazida, la cual se puede comprar también como similar y tomarla junto con el candesartan también similar, para tener un adecuado control de la presión arterial.

Por eso hay que reconocer que el legado de don Víctor González Torres, el creador de los medicamentos similares y de las farmacias del Doctor Simi, es, me atrevo a decirlo, benemérito, no sólo está salvando vidas con sus medicamentos similares que son igual de efectivos que los genéricos que surgieron a partir de los similares y de los de marca en todo México, también está apoyando a la economía de todos los mexicanos para poder comprar medicamentos y estar sanos, incluyendo al candesartan similar que ellos siguen vendiendo a pesar del desabasto del genérico en todas las farmacias de nuestro país.

Eso es lo que precisamente necesita México: Más personajes como Don Víctor González Torres.