Sobre el escrito de Federico Berrueto publicado hoy en SDPnoticias, dejo aquí mis consideraciones.

1.- Creo que Berrueto, un estudioso serio, ha caído en una falta analítica bastante seria al hablar de lasencuestas, los encuestadores, los resultados. Es decir, ni en este ni en ningún otro asunto es adecuado generalizar. Porque, como en cualquier industria, en la demoscopía hay buenos, malos, honestos y deshonestos. No se puede meter en la misma bolsa a todos los encuestadores. Y, desde luego, a lo que hacen los adivinadores no es correcto llamarlo encuestas.

2.- Dice Berrueto que las encuestas más confiables son las de instituciones independientes. ¿Bajo qué criterios? ¿Qué datos tiene? Otra vez, ¿qué encuestas y por qué?

3.- Afirma Federico Berrueto que las encuestas se han equivocado consistentemente, pero no lo demuestra. Yo puedo probar que las encuestas en vivienda hechas por casas encuestadoras dadas de alta como proveedores en el INE tienen un nivel arriba del 97% efectividad en cuanto al ganador de las elecciones.

4.- Sostiene que la aprobación que el periódico Reforma da al presidente AMLO está fuera de rango. Debería decir que está fuera de su rango, esto es, otra vez vuelve a poner a todas las encuestadoras en un mismo nivel, y no es así.

5.- Federico Berrueto apunta que el 50% de los encuestados que no dan respuesta a la pregunta ¿usted por quién votaría? es un dato que no nos dice nada, es decir, que no podemos inferir nada sobre ellos. Eso será en su encuesta: en la mía podemos inferir muchas cosas, como por ejemplo quién no quiere que gane, con con quién se identifica, si aprueba o no aprueba al presidente, etcétera.

6.- Apunta que las encuestas se equivocaron en la elección de Clinton contra Trump. Es falso. Las encuestas le daban el triunfo a Clinton, y así fue: Clinton sacó más votos que Trump.

Ayer hubo abundancia de opiniones sobre las encuestas. Me parece que Federico Berrueto, Enrique de la Madrid, Ciro Gómez Leyva y algunas otras personas lo que demostraron fue su desconocimiento sobre las encuestas.

Las encuestas están hechas para decir qué tan probable es que alguien gane. En el caso de las pasadas elecciones en el Estado de México había quiénes le daba más posibilidades de triunfo a Delfina Gómez y algunas otras encuestadoras que le daban menos probabilidades, pero al final todas las encuestas decían que lo más probable era que ganara Delfina, y así ocurrió.

La gente dice que se equivocaron las encuestas en el Estado de México. Yo no lo veo así: creo que todas acertaron.

En la elección presidencial de 2012, De las Heras Demotecnia dijo que Peña Nieto ganaría por siete puntos, así fue. Lo mismo dijo Covarrubias y Asociados. Consulta Mitofsky le daba 10 puntos de ventaja, Parametría 12, Mendoza Blanco 15, Buendía 14. Todas ellas, todas, dijeron lo que ocurrió: que Peña ganaría con una diferencia de más de 3 millones de votos. Hubo dos excepciones: Lauro Mercado y Rafa Giménez, que en su momento dijeron que Josefina Vázquez Mota ganaría.

En el 2006, la mayoría de las encuestas daban un empate técnico entre Calderon y AMLO. Unos ponían arriba a AMLO, otros lo ponían abajo, pero todas daban una elección cerrada: así fue.

La elección que confundió a los modelos demoscópico fue la del Bronco Rodríguez en Nuevo León. Una nueva variable, los candidatos independientes, movió todos los modelos. El Norte (Reforma), Buendía y yo dimos ganador al Bronco: yo por 2 puntos, Buendía por 8, El Norte por un poco más, pero ninguno se acercó a la diferencia. Tal vez es la única elección en donde las encuestas en vivienda han fallado. Por cierto, Federico Berrueto y Liébano Sáenz, en Nuevo leon le entregaron una ventaja de 16 puntos a Ivonne Alvarez en la elección de gobernador.

En el 2000 mi madre, María de las Heras, lo dijo con mucho tiempo de anticipación: Vicente Fox ganaría. Cerca de la elección todas las casas encuestadoras serias daban a Fox arriba en las encuestas.

Me parece que Federico Berrueto, siendo una persona seria y metódica, ha caído en las arenas movedizas de la polarización, lo que perjudica su análisis de las encuestas. Ojalá sus próximos artículos sobre el tema partan del historial de éxitos y fracasos cada casa encuestadora para no meterlas a todas en el mismo costal.