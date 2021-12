Tres historias de Covid: La UE, Biden y López-Gatell

Tres maneras diferentes de ver al virus de Covid-19. ¿Cuál será la mejor?

La Unión Europea

Desde que empezó la pandemia, la Unión Europea es de las primeras que sufre por el contagio de Covid-19. Ahora con la variante Ómicron y la experiencia que han tenido desde el principio de la pandemia las cosas se ponen complicadas. Hay países que están empezando a cerrar fronteras con la idea de contener al virus. Esta estrategia parece lógica y valida, ¿pero qué tanto se puede contener un virus de esa manera?

La historia reciente nos dice que no mucho. Aunque se buscó contener al virus cerrando fronteras y teniendo controles sanitarios fuertes en los países que conforman la UE, sirvió parcialmente. Los contagios no bajaron tanto como el daño económico que les causaron los cierres de fronteras y posteriormente de establecimientos comerciales. Al parecer los cierres no fueron la solución más óptima.

Estados Unidos y las recomendaciones de Joe Biden

Aun y con la variante Ómicron, la demanda de vacunas en los Estados Unidos no ha aumentado como debería para que todos estén protegidos y eso no le gusta al presidente Biden.

Joe Biden entiende que la solución para la pandemia son las vacunas y de cierta manera condeno a los no vacunados. Los no vacunados, para Joe Biden, son la población que pone en riesgo a los demás. Son los que tienen un riesgo mayor a morir si se contagian y son los que mas pueden contagiar al no tener los anticuerpos para combatir los posibles contagios.

El porcentaje de vacunados en los Estados Unidos se ha estancado en un 61 por ciento. Hay un 39 por ciento de estadounidenses que no cree en la vacuna aunque esta a disposición de todos, ellos no se quieren vacunar por creencias, por miedo o por ignorancia. El gobierno de los Estados Unidos esta empujando para que el 100 por ciento de la población este vacunada, pero al parecer ni Ómicron lo ha logrado.

El gobierno estadounidense por medio de Joe Biden, anuncio que no cerraran fronteras; que abrirán las que están cerradas con países africanos pues la variable Ómicron ya estaba en los Estados Unidos; además que las personas que están vacunadas son libres de festejar estas fechas con otros vacunados porque el riesgo de enfermedad grave y muerte con ellos es mínimo.

¿Usted cree que esta es la mejor opción?

México y López Gatell

En México parece que no hay pandemia. Todo esta en semáforo verde y parece que así lo estará en el resto del maratón Lupe-Reyes. Solo se han reportado 23 casos de contagiados por la variante Ómicron por lo que parece que no hay tanto peligro.

Hay eventos masivos al 100 por ciento de capacidad. Muchos han relajado las medidas de higiene y en ocasiones se siente que ya se acabo la pandemia. El gobierno de México nunca ha hecho contención en las fronteras y no pide pruebas negativas de Covid-19 para ingresar al país. Se puede decir que somos como un libro abierto y un lugar donde los contagios pueden venir de cualquier lado. No se exige tampoco, como lo hacen en Estados Unidos, tener el esquema de vacunación completo. Aquí pasa lo que tenga que pasar sin que tengamos al menos un poco de control.

El mismo López-Gatell invitó a que las familias no suspendan las fiestas familiares de esta época decembrina. Y para rematar, los campañas de vacunación pararan por vacaciones decembrinas. Creo que hay muchas funciones del gobierno que no cierran durante Navidad y Año Nuevo, ¿Por qué cierra la aplicación de vacunas? El Covid-19 no toma vacaciones y mas en los momentos donde la vacuna parecer ser la única manera de disminuir los contagios graves y la muerte, pero al parecer primero esta la pachanga y después la salud.

El pilón: La OMS

La OMS recomienda fuertemente evitar las reuniones decembrinas. Pide que la gente salga lo menos posible y que se guarden las medidas de higiene. Al parecer ni los Estados Unidos ni México le harán mucho caso a la OMS con las medidas anunciadas. ¿Será lo más prudente?

¿Qué hacer?

Pues lo único que podemos hacer es protegernos lo más que se pueda. Seguir las medidas de higiene pertinentes y buscar hacer celebraciones más pequeñas o al menos con gente que sepamos que está vacunada y que sigue las medidas de higiene para evitar los contagios. Entre los europeos y Biden, lo más que podemos hacer es seguir el acercamiento que esta teniendo Biden, vacunarnos, protegernos y hacernos una prueba Covid-19 al sospechar un posible contagio. La actitud de “inguesu” que tiene el Rockstar de la Epidemiología creo que nos llevara a riesgos innecesarios. ¿No cree usted?

Cuídese, vacúnese y protéjase, esa es la garantía para no contagiarse o llevarla bien en caso de contagio.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza