Por variante Ómicron, se prevé un repunte de contagios en el estado de Nuevo León durante los próximos días.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León, la cual alertó por un posible repunte de contagios en la entidad.

Ómicron (JUSTIN TALLIS / AFP)

Repunte de contagios será por la variante Ómicron, advierten autoridades de Nuevo León

En su reporte sobre la evolución de la epidemia del Covid-19, la titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín señaló que el repunte de contagios se daría por la variante Ómicron.

De acuerdo con lo indicado por la funcionaria estatal, debido a que diferentes países han resentido ya sus cuartas y hasta quintas olas de contagios, se prevé que en Nuevo León se registre un repunte.

En su mensaje, la funcionaria estatal destacó que hasta el momento no se ha registrado ya una alta replicación del virus, aunque señaló que ya se han identificado varios casos.

Pese a ello, la secretaria de Salud del gobierno de Nuevo León refirió que aún no se ha confirmado el repunte de contagios, pero destacó que se ha considerado que sea solo cuestión de días.

Cabe destacar que hasta este martes 21 de diciembre, en el estado de de Nuevo León se han contabilizado un total de 293 mil 146 contagios de Covid-19, así como 14 mil 961 muertes.

Piden autoridades de Nuevo León respetar medidas sanitarias de prevención

Las estadísticas que han presentado en fechas recientes las autoridades de la entidad apuntan que se atraviesa por una etapa de reducción.

No obstante la funcionaria local resaltó que la situación no debe tomarse a la ligera y no se puede hacer caso omiso a la situación actual en el mundo, donde recordó, se registra un incremento de contagios.

Al indicar que en la actualidad la ciudadanía ha relajado las medidas de prevención, Alma Rosa Marroquín dijo que la única forma de evitar que el repunte de contagios sea menor, es la vacunación.