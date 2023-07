Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) obtuvo su segunda victoria de etapa en el Tour de Francia en la cima del Grand Colombier, donde Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) logró reducir un poco más su déficit ante Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

El UAE Team Emirates mantuvo la escapada de 19 hombres del día con la correa corta en un aparente intento de impulsar a Pogačar a la victoria de etapa, con los 10 segundos de bonificación que había en meta, pero apartaron la vista del balón antes del Grand Colombier y Kwiatkowski los castigó.

El excampeón mundial, que cruzó la línea celebrando con su entonces compañero de equipo Richard Carapaz para ganar una etapa del Tour 2020, subió volando los 17,4 km del Jura, superando a los primeros atacantes para irse en solitario durante los últimos 12 km.

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) se colocó en segundo lugar a 47 segundos, un poco por delante de Pogačar, que buscó alejarse de Vingegaard en los últimos 500 metros. Al igual que en el Puy de Dome el domingo pasado, el bicampeón del Tour abrió una brecha de forma lenta pero segura, cruzando la línea de meta cuatro segundos adelante del danés.

Con otros cuatro segundos en bonificaciones por el tercer lugar, fue una ganancia total de ocho segundos, lo que redujo la ventaja general de Vingegaard a solo nueve segundos antes de un fin de semana en los Alpes.

“Cuando entré en la escapada pensé: ‘Este es un boleto gratis para quizás el final de la escalada’, pero nunca pensé que este grupo lucharía por ganar la etapa porque el UAE Team Emirates estaba esforzándose mucho”, dijo Kwiatkowski.

“Pero, para ser honesto, no es fácil perseguir a 19 ciclistas que dan relevos en llano durante más de 100 km. Creo que dejaron a demasiados corredores al frente y encontré quizás las mejores piernas que he tenido en mi vida. No creía que esto fuera posible, pero aquí estoy”.

Inicialmente, Kwiatkowski parecía estar luchando cuando la escapada irrumpió en el Grand Colombier con una ventaja de poco menos de cuatro minutos, pero parecía estar flotando mientras se abría paso hacia el trío de Van Gils, Harold Tejada (Astana) y James Shaw (EF Education-EasyPost), atrapando y pasando al atacante temprano Quentin Pacher (Groupama-FDJ) en la famosa sección cerrada.

Rápidamente aceleró y navegó en solitario, utilizando una sección llana de 2 km para llevar su ventaja a un minuto con 8 km para el final, manteniendo el grupo de jersey amarillo a más de dos minutos. Pasaron algunos kilómetros más para que los grandes movimientos vinieran desde atrás, lo que le permitió a Kwiatkowski saborear el último kilómetro en medio del fervor del Día de la Bastilla.

“Sin [los fans], supongo que esto no sería posible”, dijo. “No tenía el auto detrás de mí en la última subida, así que realmente no podía escuchar lo que estaba sucediendo en la radio, por lo que los fans fueron increíbles y me llevaron hasta la meta. Esa es una sensación increíble”.

Ese primer gran movimiento del grupo de la camiseta amarilla se produjo a poco más de 2 km de la cima cuando los del UAE, después de atravesar su tren de montaña, envió a Adam Yates en un ataque furtivo. Sepp Kuss llevó rápidamente a Vingegaard a rueda mientras el grupo se reducía a ocho, y Yates seguía liderando hasta que Pogačar decidió atacar con 450 metros para el final. Él y Vingegaard, como es costumbre estos días, volaron lejos del resto, y Vingegaard, como sucedió el domingo pasado, luchó por sostener la rueda de su rival sin romperse por completo.

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) terminó mejor del resto, nueve segundos por detrás de Vingegaard y dos por arriba de Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), que sigue tercero en la general. Simon Yates (Jayco-AlUla) perdió 11 segundos en comparación con Pidcock, justo por delante de su hermano gemelo Adam y el propio compañero de equipo de Pidcock, Carlos Rodríguez.

David Gaudu (Groupama-FDJ) perdió otros 25 segundos junto a Pello Bilbao (Bahrain Victorious), que cayó dos puestos hasta el séptimo como resultado. El único otro cambio en la clasificación general fue que Thibaut Pinot (Grouapma-FDJ) salió del top 10 y Kuss volvió a entrar.