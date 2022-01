Viene a mi mente “El Bodeguero”, una de las canciones más famosas de la Orquesta Aragón, agrupación cubana con más de medio siglo de historia. ¿Recuerdan ustedes esa parte de la letra? “Toma chocolate y paga lo que debes”, un pegajoso estribillo que a ritmo de cha cha chá se repite una y otra vez.

Justo así, como la canción, les digo a muchos personajes, entre ellos a los supuestos dueños de ABC aerolíneas, mejor conocida por todos como Interjet: “tomen chocolate y paguen lo que deben”, en lugar de sacar comunicados en los que buscan frenéticamente, echarles sus culpas, a otros.

Resulta inverosímil que el actual director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en una entrevista con El Heraldo, realice afirmaciones tan a la ligera, que hacen pensar que tiene un total desconocimiento sobre las aerolíneas.

Entiendo que no puede ser tibio el ímpetu para impulsar la nueva terminal aeroportuaria de la capital, pero los gazapos propinados en dicha entrevista son dignos de rescatarse, para poner las cosas en claro, pues el tema de la aviación es serio y debe tomarse como lo que es, una prioridad del país.

El General Brigadier Isidoro Pastor, director del AIFA, afirma que hay varias aerolíneas interesadas en ocupar un espacio en el nuevo aeropuerto, y puede ser cierto, pero una verdad con ambigüedades es algo muy parecido a una mentira. Para comenzar, las únicas aerolíneas confirmadas para operar desde Santa Lucía son Volaris y Viva Aerobús. Aeromar dijo que si el Gobierno Federal le ayudaba a sortear su crisis, estaban dispuestos a operar también desde el nuevo aeropuerto, pero ese acto ya está condicionado a que antes suceda una acción del gobierno; no es una confirmación.

Por su lado, Interjet emitió una respuesta tardía al comunicado que la Sección 15 de la CTM publicó el 8 de enero conmemorando un año cumplido del estallamiento a huelga. El sindicato hizo varias precisiones, los Del Valle y sus asesores legales, han interpuesto cuanto recurso legal está al alcance de su mano para no pagar a los trabajadores, ralentizar el trámite del Concurso Mercantil y seguir dándole atole con el dedo a sus acreedores. Recordemos que tan sólo al SAT le adeuda 1,250 millones de dólares. Para esta oficina de la Hacienda Pública los dueños continúan siendo los Alemán, padre e hijo, ya que no hicieron los cambios legales en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El domingo 16 de enero el nuevo CEO de Interjet, Federico Bertrand Rubio, firmó un “comunicado” en el que asegura que si la empresa que comanda no ha levantado cabeza es por la negativa del sindicato a sentarse a “platicar” con ellos. ¡Vaya sofisma!, del tamaño del mundo, ¿y de qué va a hablar el sindicato con el director de una empresa que se niega a pagarles a los trabajadores?

No justifico las mentiras de la parte empresarial, pero menos las palabras del director del AIFA, que de facto le está dando un espaldarazo a unos mentirosos compulsivos que en los hechos, no tienen como arrancar una aerolínea. Para poder operar una empresa de transporte aéreo como Interjet se requiere de financiamiento que hoy es inexistente; de disponibilidad de personal calificado, pero muchos de sus trabajadores, por necesidad económica han migrado a otras empresas de aviación, o han tomado otro rumbo para allegarse de recursos y sobrevivir; y sobre todo requieren de aeronaves, y no debemos olvidar que Interjet quedó mal con sus arrendadores y proveedores de alta calidad, dejando deudas enormes.

La huelga de los trabajadores de Interjet no es una cuestión menor. Es falso que ellos sean los responsables del cierre de operaciones. Los trabajadores se vieron empujados a estallarla cuando la empresa ya estaba en tierra, sin aviones, y con muchas deudas. El discurso de los que se dicen dueños es tan claro como criminal, quieren hablar directamente con los trabajadores, sin el sindicato, y hacerles creer que tendrán empleo, pero con el requisito de que dejen de usar su única herramienta legal: la huelga.

Pedirles eso a los trabajadores es igual de insultante que escupirles en la cara. Ellos ya estuvieron durante meses dando la cara con los usuarios, y sin recibir pago alguno, confiando en las promesas de los dueños de Interjet. Ahora con falsas promesas de empleo, pretenden que renuncien a sus derechos laborales.

Y si todo lo anterior no fuera suficiente, la cereza del pastel la pone el director del AIFA, con la pifia -no puedo llamarla de otra forma- de asegurar que ya muy avanzada la nueva aerolínea con la AFAC. Dejemos en claro que por el momento la Agencia Federal de Aviación Civil están rebasada administrativamente hablando. Hay un retraso severo en exámenes médicos y expedición de licencias al personal aeronáutico, mismo que ya comienza a hacer mella en las empresas. Usar de pretexto a la pandemia es una cuerda que no puede resistir mucho, porque se usa para subsanar cualquier tema.

La creación de una cooperativa de la mano del INAES con ex trabajadores de Mexicana de Aviación, es un tema que toqué en días recientes en una columna, en este mismo espacio. Todo indica que esta es la empresa de aviación a la que el director del AIFA hace mención, sin embargo me da la impresión de que desconoce que dicha cooperativa está naciendo muerta. Tal como dije en “Cooperativa de Mexicana, paliativo insuficiente”, fue registrada como candidata a presidir el Consejo de Administración a Patricia Arreola, a pesar de haber renunciado a su puesto de sobrecargo hace más de 20 años, y aunque después formó parte de la empresa como empleada de confianza, ella misma ha manifestado, en las reuniones de la Cooperativa, que sólo estará al frente de la misma hasta que Aeroméxico le llame para trabajar.

¿Qué compromiso puede tener con la cooperativa alguien que a las primeras de cambio correrá a trabajar con la competencia? ¿con qué seriedad puede estar en el cargo?, ¿el Instituto Nacional de la Economía Social no se ha dado cuenta que todo se va acomodando para “dinamitar” la cooperativa desde adentro? ¿A quién le conviene más que a nadie que esa cooperativa no funcione?

Yo sé que el Director del AIFA, ya con la cuenta regresiva para la inauguración del nuevo aeropuerto, debe tener un mundo de trabajo y temas pendientes. No debe ser nada sencillo estar en el ojo del huracán. Todos sabemos lo importante que es para el Gobierno Federal que este proyecto sea exitoso. Pero precisamente por eso no pueden dejarse hilos sueltos, no podemos permitir que solamente se esconda la basura debajo del tapete. Aunque sea una labor titánica, deben revisarse con lupa algunas cosas, por ejemplo, que dentro del Consejo de Administración de la Cooperativa que se pretende echar a andar se inscribió, votó y ganó como tesorero, una persona que jamás trabajó para Mexicana, y que los sindicatos ASSA y SNTTTASS, están metiendo las manos a través de Claudia Quijas y Marco Calva respectivamente, rompiendo las propias reglas que los cooperativistas fundadores establecieron desde sus primeras reuniones.

Ante este desaguisado, el INAES sacó un comunicado al respecto que dice:

“…se nos hizo saber que el C. Horacio Enrique Torres Lobatón, no cumple con el requisito señalado…no cumple con los requisitos establecidos; indebidamente efectuó su registro; y un lamentable error humano del personal del INAES, que revisamos y validamos las solicitudes recibidas permitió que este error se extendiera hasta este momento.

Por lo anterior, además de informar lo acontecido y ofrecer una sentida disculpa por el error cometido, emplazamos a los integrantes legitimamente registrados a tomar libremente las decisiones que correspondan sobre este particular”

Si la “otra aerolínea, ya muy avanzada” a la que se refiere el Director del AIFA es esta Cooperativa, alguien que le informe, por favor, que los miembros fundadores están divididos; que la mitad de ellos no está de acuerdo en tener a gente de los sindicatos formando parte de ella, y que no están dispuestos a tolerar que el INAES les imponga un principio de secrecía, so pena de dejarlos de asesorar si ventilan lo que pasa dentro.

¿Qué confianza se puede tener cuando en lugar de transparentar todos y cada uno de los pasos de la creación de la cooperativa, les hacen firmar un acuerdo de secrecía?, ¿para qué gente ajena a Mexicana de Aviación se postule en el Consejo de Administración? ¿para qué después pidan disculpas por el craso error?

Yo quiero que le vaya bien al nuevo aeropuerto. No pierdo de vista que su habilitación tiene como punto central descongestionar las operaciones del AICM, ya saturadas. Veo con buenos ojos que las aerolíneas confíen en que es un destino viable y apetecible para sus usuarios. Londres tiene seis aeropuertos, y cuando Mexicana de Aviación comenzó operaciones en esa ciudad, vio que Heathrow era caro (para la aerolínea) y bastante saturado, por lo que optó por llegar a Gatwick, situado a unos 45 kilómetros de la capital británica, y nadie se quejó de ello.

Estimado Director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: gestione bien su agenda, y haga un esfuerzo sobre humano por revisar todos los hilos, antes de meterse en camisa de once varas con declaraciones en los medios, que son inclementes. Ya nombré por su nombre a los empresarios dispuestos a vender castillos construidos en el aire; ellos también quieren llevar agua a su molino. Hoy los sindicatos se relamen los bigotes jugando a “cambiar para que nada cambie”, aunque para ello deban ocultarle “información sensible”. A muchos actores hay que invitarles a tomar chocolate… y a pagar lo que deben.