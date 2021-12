A un año, ¿volverá a volar Interjet?

Muchos de los que se quedaron con boletos, se hacen esta pregunta; unos están desilusionados por completo, otros con ciertas dudas y muy pocas esperanzas, pero ¿qué tan factible es que la empresa Interjet, de los Alemán, vuelva a surcar el cielo?

El panorama no es nada halagador, porque en noviembre del año pasado, los Miguel Alemán (Velasco y Magnani) padre e hijo respectivamente, tuvieron ¿a bien? vender el 90 por ciento de sus acciones a los dueños de la empresa que brindaba servicio de Call Center, los Del Valle.

En enero de este año, tras confirmar que el SAT iba a por él, Miguel Alemán Magnani se dio a la fuga refugiándose en Francia, aprovechando que tiene doble nacionalidad, gracias a su madre, la ex Miss Universo Christiane Magnani Martel. La Interpol giró la famosa “ficha roja”, pero parece que no les da la gana encontrarlo.

En el caso de los “nuevos dueños”, los Del Valle, recientemente el patriarca Alejandro, salió del Reclusorio Sur, donde estuvo recluido, acusado de fraude por un ente financiero llamado “Crédito Real”. Una vez en libertad -a principios de diciembre-, abandonó territorio mexicano rumbo a su residencia, ubicada en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

En medio de todo esto, ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. nombró un nuevo CEO, y Luis Bertrand Rubio, quien fuera director del Aeropuerto Internacional de Toluca, es ahora es el nuevo director de la compañía aérea. El ingeniero industrial, con más de 47 años de experiencia en el sector aeronáutico nacional e internacional, tuvo la puntada de dar una conferencia en medios y mostrar la “nueva imagen de la aerolínea” en su teléfono celular, cuyo nombre ahora es “Interjet 2.0″.

Pareciera una de esas notas que salen por las fechas cercanas al 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, pues el anuncio tuvo toda la intención de ser una cortina de humo para el caso de los trabajadores de Interjet que siguen esperando les paguen los salarios que la empresa les debe desde agosto del 2020.

Así es, mientras la prensa estaba al pendiente de las declaraciones del nuevo director, por debajo de la mesa el equipo jurídico de la aerolínea interponía un amparo contra el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que condena a la empresa al pago de los salarios adeudados.

Esto nos deja en claro una cosa, si la empresa es incapaz de pagarles a sus trabajadores, menos podrá resarcirles a sus usuarios los boletos de avión con los que se quedaron. Si a esto le sumamos la falta de liquidez para levantar la aerolínea, y que además la administración de la línea aérea se quedó con grandes adeudos a las arrendadoras de equipos, yo me pregunto ¿con qué aviones piensan que van a volar, si no tienen?

El asunto es más importante de lo que parece, y va más allá de salarios no pagados y boletos no utilizados. Pongámonos serios; en este país la aviación no debería ser un tema menor. Tenemos la inminente inauguración del Aeropuerto “Felipe Ángeles” y todavía tenemos muchos escollos que sortear en la aviación nacional. No hablo solo de la posibilidad remota que una aerolínea después de un año en tierra vuelva a “echar el vuelo”, estamos hablando también de la degradación de nuestra aviación civil a Categoría 2, que impuso la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de Norteamérica, que debió haberse resuelto desde el mes de noviembre pasado. Estamos en la recta final del año y todo indica que será hasta el próximo cuando se pueda subsanar ese punto.

¿Necesitamos más? No, pero tenemos el caso de Aeromar, aerolínea que le ha pedido al gobierno federal “ayuda” para no desaparecer y que tiene una huelga prorrogada para su estallamiento el 25 de enero. Otro tema pendiente es la “Cooperativa” de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, que, aunque no se ha dado mucha difusión, es un hecho que siguen esperando la inauguración del nuevo aeropuerto, ya que uno de los modelos de negocios es una empresa carguera y una chartera.

Ante este panorama querido lector ¿usted cree que sea posible volver a ver a Interjet surcando los cielos? Tal vez logre resurgir de sus cenizas como el ave Fénix, pero también podemos ver que, como muchas otras aerolíneas del país, quede en el panteón de la aviación nacional; sólo el tiempo nos dirá.

Mientras abróchense sus cinturones, pues la competencia entre las bajo costeras y Aeroméxico se va a poner de a peso el próximo año, y aquí lo estaremos reseñando.