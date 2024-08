“Si el mundo va mal era porque, quizá por distracción, nadie pretendió nunca que fuera bien.” CHARLES DICKENS

Se supone que López Obrador está por irse, pero insiste en el pleito, en el encontronazo, en la división, ¿en crear distracciones? Todo menos ser un estadista. Tampoco el gran ‘transformador’ que prometió ser. Su único fuerte: la polarización. Lo más importante de su administración. Su legado: mantener, agudizar y profundizar la polarización que existe en el país.

Se entiende, ese es el principio y el fin de la 4t. Sin eso dejaría de existir.

Su discurso fundamental ha sido el del “pueblo bueno” que soportó a los “conservadores” durante cinco siglos; era momento de invertir la relación, sostiene. Claro, no explicita que el conservador es él.

La división como bandera y con eso solo tiene un país roto, invadido por el crimen y de donde desertan los más pobres huyendo a ¡Guatemala! o buscando Estados Unidos. Morena como brazo electoral del narcotráfico. ¿Esa fue y es su estrategia?

Ayer enfiló su inquina en contra de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). No es la primera vez que lo hace. La organización atacada desde el púlpito mañanero lleva contabilizados 265 menciones en su contra. Nueve meses enteros de mañaneras dedicados a señalar a una organización que NO depende del gobierno mexicano, que NO le cuesta a los contribuyentes y que SÍ saca a la luz la corrupción. Corrupción no solo de este gobierno, sino también de sexenios anteriores. Tan es así que López Obrador debería de estar mucho muy agradecido con dicha organización. Esta OSC es la que le dio la narrativa y los datos duros con los que el hoy mandatario fundamentó todas sus campañas presidenciales y gracias a lo que llegó finalmente al poder. Le dio material para su discurso contra la corrupción ingente que se dio con la ‘Estafa Maestra’ en el sexenio de Peña Nieto. Gracias a MCCI también se supo de la corrupción de Emilio Lozoya, de Agronitrogenados y de Odebrecht. Lo único que no calculó López Obrador es que esta también mostraría la corrupción de su gobierno y eso ya no le gustó.

Así que ayer, el primer mandatario mejor usó el ataque contra MCCI de tapadera y cortina de humo para dejar de hablar de “el Mayo” Zambada. Retomó sus baterías en contra de MCCI por medio de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y cometió delito. Porque dar información financiera sobre MCCI y de sus empleados es un delito.

Poco le importa. Las mañaneras se han convertido en los espacios por excelencia para cometer ilícitos con toda impunidad. Abuso de autoridad.

Esta penosa y punible situación solo se acrecentará cuando los jueces sean a modo de la 4t. Las violaciones a los derechos humanos de personas como de quienes trabajan en MCCI serán aún más usuales. De ahí la necesidad —urgencia— de Morena por aprobar la reforma al Poder Judicial.

Pablo Gómez señaló que MCCI ha recibido poco más de cientos de millones de pesos del gobierno estadounidense en los últimos seis años. ¿Tiene eso algo de ilegal? No, de hecho tan legal, claro y transparente que tanto Estados Unidos como la organización informan al SAT de ello. Declaran de dónde provienen los recursos, lo que hacen con ellos y lo que MCCI paga a Hacienda de impuestos.

¿Por qué señalar a quien es transparente ante el SAT?, ¿podrían informar de igual manera de dónde provino el dinero de los sobres amarillos?, ¿por qué no se muestran los ingresos del hermano de López Obrador? ¡Los que declaró ante el fisco el propio Andrés Manuel durante los últimos 20 años! Definitivamente, la vara se mide diferente en la 4t…

Acto seguido, Gómez rechaza todas las acusaciones de Mexicanos contra la Corrupción diciendo que “nunca informaron al país”. ¡Mentira podrida! Tan informaron a Hacienda que él, titular de la UIF, tiene la información que ahora expone. En otras palabras, si MCCI no informara al país, ¿cómo es que el funcionario tiene toda la información que ventila públicamente?

Exhibir los sueldos de María Amparo Casar, Salvador Camarena, Raúl Olmos y más individuos es ilegal, no importa que no venga acompañada de la difusión pública del RFC. También es ponerles un letrero de “secuéstrame”, “róbame”, “extorsióname” y “atácame”. Eso en la Ciudad de México donde el promedio diario de delitos en mes de diciembre de 2023 fue de 540.7 (Fiscalía de Justicia de la CDMX).

Ya quedó establecido: López Obrador no supo ni quiso ser el estadista que México necesitaba urgentemente. Pero tampoco sabe ser agradecido. Cada vez que ha requerido un gran distractor, ha contado con MCCI para perseguirlos. Lo que es más, nadie de su gabinete es tan eficiente y le ayuda tanto como esta asociación (tanto para darle información fidedigna y confiable, como excusas para distraer al respetable).

¿'Divide y vencerás’? López Obrador dividió al país, mas no venció. Pasará a la historia como un resentido social y un manipulador profesional; todo menos un estadista.

Giro de la Perinola

- Segunda llamada, segunda. Ya anunciaron que doña Ifigenia Martínez entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Les reitero, como mencioné en “¿Qué tiene que ver Ifigenia con el que la 4t se lance a tener una nueva Constitución?”, que si antes no modifican la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, Sheinbaum se inauguraría como presidenta pasándose la ley por el Arco del Triunfo (y no precisamente el de París, Francia). ¿Seis años más de violación a la norma, abuso de poder e impunidad?

- Mañana escribo sobre otro capítulo de la saga “Distracciones”. Muestras de la podredumbre de la Cuarta Transformación y de lo que depara el ‘segundo piso’ de esta. Me refiero al rescate por parte de el fiscal de la CDMX, Ulises Lara, del ex gobernador de Chihuahua, hoy ferviente morenista, JavierCorral. El funcionario capitalino se llevó en su propia camioneta al imputado, sí, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua girara una orden para aprehenderlo.