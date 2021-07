Aborto. Monstruosa, la propiedad sobre el cuerpo de las mujeres

LIBROS DE AYER Y HOY

¿Podrá alguien responder qué diferencia hay entre la trata de personas y el fin utilitario que las sociedades hacen del cuerpo de las mujeres? Los dogmas oscuros que fijaron la determinante de tener a un ser paridor de hijos para perpetuar la especie, fijaron el uso del cuerpo femenino como disposición propia. Por siglos, las mujeres han estado secuestradas.¡Ay! de aquellas que aborten porque son sometidas a escarnio, a señalamientos de asesinas, llevadas a la tribuna con la letra escarlata y sometidas a la vejación de la cárcel. En caso contrario, muchas morirán buscando en la oscuridad quien les haga un aborto en lugares sin asepsia, escondidos, infames.

Hidalgo se sumó en el país y en el mundo, a quienes buscan salir de esa cárcel monstruosa que tiene presas a las mujeres en contra del más elemental de los derechos: el de su propio cuerpo.

La votación en Hidalgo , fue muy marcada y el triunfo fue por 16 votos contra 14. Lo que llamó la atención es que partidos que se dicen de izquierda como el PRD o uno que se asume revolucionario como el PRI, se abstuvieron. Todavía después del voto que causó júbilo entre miles de mujeres de ese estado y otros del país, agrupaciones de derecha como la Magna Coalición de la Vida y la Familia de Hidalgo, se opusieron abiertamente y tienen la intención de impugnar.

Otra llamada de atención es que uno de los dirigentes de ese organismo el regidor Ernesto González, es del PT, uno de lo aliados de Morena promotor de la reforma. Eso da una idea de como penetra el conservadurismo en los ámbitos políticos y sociales.

LA TRATA DE PERSONAS SE VUELCA SOBRE 79 POR CIENTO DE MUJERES

Lo flagelos más grandes les tocan a la mujeres. De acuerdo a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas se ensaña sobre todo con mujeres. 79 por ciento. En 2018 se hablaba de 2.5 millones de víctimas en el mundo pero se aclaraba que de una que se enumera, 20 pueden estar ocultas. O sea que la cifra dada arriba hay que multiplicarla por 20. Lo singular en la definición de los organismos de la ONU es que la trata no lo es solo de explotación sexual sino laboral, característica que podría configurarse también en el caso de las mujeres que en sus casas viven explotadas por maridos o familiares. Asimismo se coincide en la definición del abuso de poder que ejercen también maridos y familiares o en la vulnerabilidad que asumen ambos casos.

Considerado un crimen que se reproduce con celeridad, el propio organismo internacional que tiene programas de apoyo a los países para enfrentarlo, hace notar que en este milenio en determinado momento el 40 por ciento de los miembros adscritos a la ONU, no han condenado a nadie por ese grave delito. Y en los casos que se equiparan a esa trata, en los hogares comunes, aunque hay denuncias permanentes sobre agresión familiar, ésta se ha recrudecido con la pandemia. En la trata suele haber muertes, en el seno familiar se cometen a veces feminicidios.

LOS PELIGROSOS ABORTOS CLANDESTINOS, NEGACIÓN LEGAL A LAS MUJERES

El escándalo que hace la derecha cada vez que se legaliza el aborto es parte de la doble moral de sectores que avalan la verdadera destrucción humana a través de la pobreza y son algunos de esos sectores los que periódicamente proponen la pena de muerte. Su postura lanza anualmente a muchas mujeres al aborto clandestino, con muertes y secuelas graves. Hasta 2018 ya se habían aplicado entre 750 mil a un millón de esos abortos. La muerte en ese año de mujeres por ese caso, fue del 6 por ciento de las defunciones femeninas. Los organismos de la mujer de la ONU, plantean toda forma de eliminación de la discriminación de la mujer y consideran el aborto como un derecho sexual.

A través de la OMS se proporciona información segura. Organismos como Gire aclaran no obstante, que los gobiernos no cumplen esas disposiciones, sobre todo cuando se trata de violaciones. La campaña que está haciendo el partido Morena para buscar la legalización del aborto en los estados del país, tiene como fin no solo proporcionar seguridad médica a las mujeres, sino refrendar el derecho que tienen a decidir sobre su cuerpo. La apertura que se dio al respecto en el 2007 en la capital del país sirvió a muchas mujeres que pudieron viajar a la Ciudad de México y ejercer ese derecho.

Uno de los estados que utiliza el servicio es el Edomex, aunque se destaca que con la pandemia muchas mujeres han tenido que quedarse en sus orígenes y utilizar los abortos clandestinos o formas peligrosas de tratamiento. En la capital se han aplicado desde el 2007 a la fecha, 199 mil 230 abortos, a razón fe 16 mil 600 anuales.

laislaquebrillaba@yahoo.com.mx