Al comienzo comente que podría convertirse García Luna en colaborador de la Fiscalía de Estados Unidos, hasta hoy nada saben los ex políticos e incluso políticos que están con el cuello en las manos, que sucedió, decidió, paso, pensó o habló, la estrategia de los abogados fue llevarlo al límite, con los testigos que fueron enviados por el mismo jefe policíaco con los gringos.

Al comenzar se vio la intención de la Fiscalía, hacerlo pensar que no tenían pruebas contundentes, qué pasaría que con la presentación del Diablo Veytia, algo cambió, decían reporteros que su expresión era temerosa, su esposa baja en varias ocasiones la cabeza, este testigo puede ser menor a quien llegará, sea la Barbie o Rey Zambada, podrían acaso también presentar al excomandante de la policía federal mexicano, Iván Reyes Arzate.

Incluso videos o datos que pueden llevarlo a quedarse muchos años en detención, o la libertad si decide hablar con la verdad, debe saber si sube al estrado a defenderse que su juramento ante la biblia y el gobierno americano cuenta mucho en caso de mentir a la autoridad, por la expresión de su abogado Cesar de Castro se ve inseguro que suba y seguramente no desea verlo ante el jurado y el juez, la Fiscalía puede hacerlo caer en contradicciones, la rapidez con que deciden terminar este juicio cambia el pensamiento y nos lleva a imaginar que podría prestarse a colaborar con Estados Unidos, este país no tiene amigos, solo intereses, hablaron de llamar a figuras importantes del gobierno estadounidense que conocieron a Genaro García Luna, algo cambió y puede no suceder, sus testigos tampoco subirán al parecer, ayer la reacción de Felipe Calderó n lo haría cambiar de postura.

Fue muy claro al defenderse y nunca lo hizo con su ex super policía, lo he comentado constantemente, es un juicio donde hay pruebas que lo dejarían muchos años en prisión, no es igual a 3 años, puede ganar o perder, es cuestión de días, si debe decidir colaborar debería hacerlo antes de la sentencia, quien llegará a sentarse a testificar este lunes puede cambiar el rumbo de la historia no solo de García Luna, también de México.

Falta un tramo y pronto sabremos quien cuido de nuestro país, a pesar de tantos señalamientos, Calderón nunca investigo y sí decidió encarcelar a quienes se les ocurría tocar a su colaborador, esta complicidad se notaba.

Debemos esperar esto no acaba hasta que se acaba.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif