Alejandro Gertz Manero es incapaz de fabrica delitos, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), es incapaz de fabricar delitos.

En la mañanera del 6 de enero, el presidente AMLO fue cuestionado respecto a la resolución a casos como Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y la familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero.

En la conferencia, el presidente AMLO fue cuestionado acerca de porque la FGR sigue dándole prioridad a la familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Cabe destacar que Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán Servín, ex pareja de Federico Gertz Manero, quien es hermano del fiscal, está en prisión por homicidio.

Alejandra y su madre Laura Morán Servín fueron acusadas del homicidio contra Federico, hermano de Alejandro Gertz Manero, por no “darle los cuidados necesarios”.

Sin embargo, el presidente AMLO aseguró que no tiene información respecto al caso de la familia política de Gertz Manero.

“No, no tengo información general, pero por lo común no me meto en estos asuntos, o sea, no. Creo que cada instancia tiene que ser responsable de sus actos, en este caso es la fiscalía, y existe el Poder Judicial. Y así como el fiscal es autónomo, también el Poder Judicial es autónomo, o sea, no hay poder absoluto”

AMLO