Si no existieran portales digitales cómo SDP Noticias y la multitud de youtubers, tuiteros y tiktokeros chairos que están cubriendo o comentando la exitosa visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Shenzhen, China, las “tías panistas” (permítanme cambiar de término por esta ocasión, usar “fachos” los últimos 15 años cansa a cualquiera) habrían conseguido que la mayoría de México creería que se trató de una visita insignificante.

Insignificante, sí y fracasada, cómo cuando personajes cómo Obama y Bush ningunearon a mequetrefes cómo Fox, el espurio Calderón y el Peña, sin lugar a dudas, podrían sembrar sus narrativas de forma inversa, cómo cuándo con Lord Peñita todos eran éxitos pese a que el país se le caía a pedazos y estaba al borde del estallido social.

Anyways, para meternos en las “vibes” internacionales de la ciudad de Shenzhen, la más avanzada tecnológicamente de China, hay que destacar el éxito en redes sociales chinas (Sina Weibo, Baidu) de las decisiones de la presidenta Sheinbaum, cómo lo es viajar en avión y anunciar más cooperación en ciencia, tecnología y medicina.

Mientras otros homólogos de Sudamérica cómo Fujimori y Kast son recibidos cómo patiños, la presidenta comparte escenarios con Xi Jinping y lleva por primera vez fuera de nuestro continente estrategias cómo la del Plan México y el humanismo mexicano.

Eso para mentalidades aldeanas y cerriles cómo los Ciros, López Dórigas y López San Martínez podrá parecerles poca cosa, pero para una cultura milenaria, cómo la nuestra, significa mucho. La cereza en el pastel será si China acepta dar otro panda en préstamo a México, un alto honor que se redobla si consideramos que México ha sido uno de los pocos lugares en donde uno de estos icónicos animales ha logrado reproducirse en cautiverio.

Fracaso total de la derecha mexicana en las últimas 72 horas. Y lo que falta...