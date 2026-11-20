Lo que pasó en China, de entrada, sirvió como una enorme vitrina para exponer ante los ojos del mundo el proyecto de nación que representa la presidenta Sheinbaum. Ella, en un emotivo mensaje, habló de las políticas públicas que, con sentido social, han traído equidad, justicia, democracia y prosperidad en este periodo. La proclama que se transmitió, con la presencia de mandatarios y ministros de Estado, fue profunda y estuvo cargada de ese amor por la patria.

En China, como estaba previsto, Sheinbaum se declaró una mandataria que ha velado por los intereses del pueblo, haciendo presente el mandato popular al servicio de los más necesitados. Conociendo bien esas razones y luego del recibimiento que le hicieron a Claudia, podemos observar que el mundo la reconoce como una mujer de principios bien arraigados. Al preguntar a los asistentes, que dieron a conocer sus opiniones, todos hablaron maravillas de la jefa de Estado.

El liderazgo mundial de la presidenta, en esta cumbre que concluyó con buenos resultados para nuestra delegación, es un asunto que siempre abre el debate sobre quién está al frente del timón de México. Me refiero a que, como tal, siempre hay retos y desafíos a los que un gobierno debe hacer frente para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Su propuesta social, en cada acto que vemos, repercute positivamente. Ahora que Sheinbaum viajó a China, habló de lo sustancial que son los programas de asistencia. Gracias a ello, y a otros factores inherentes, la ciudadanía come y viste mejor. La gente, en efecto, ha recuperado la confianza porque las brechas de desigualdad se han reducido. Con ello, y dándoles prioridad, la reconstrucción del tejido social fue ganando cada vez más terreno. Lo que se conoce como la Cuarta Transformación, por ejemplo, tiene una mayor identificación con la mejora de las condiciones laborales. El salario mínimo aumentó, al igual que los empleos formales que, hace poco, alcanzaron una cifra récord.

El marco de la APEC, en el que entramos por la puerta grande, nos ayudó a fortalecer la relación comercial y diplomática con muchos países. De China, por ejemplo, nos llevamos un aprendizaje del modelo de salud que, en definitiva, es de primera calidad. Eso, a la larga, puede implementarse en el país ahora que el presupuesto para ese rubro aumentó. Todo ello garantizará mayor infraestructura, así como atención y suministro de medicamentos. Tras varias visitas que hizo la presidenta a espacios de aquella nación, seguramente Sheinbaum, con esa visión de científica, implementará muy pronto esos mecanismos innovadores que están influyendo en nuestras actividades diarias. Al lograr eso, ahora que participamos en cumbres como la de Asia, se traducirá en continuidad para el proyecto de transformación. Con esa misma convicción, y haciendo cálculos desde el inicio, se supo que muy probablemente habría un encuentro entre Sheinbaum y Donald Trump. Lo único que se necesitó para que ambos estuvieran cara a cara fue la voluntad y la responsabilidad de compartir con nuestro principal socio comercial algunos pormenores del T-MEC.

Con aspecto relajado, siempre echada para adelante, Claudia Sheinbaum aseguró que se dieron pasos sustanciales para que muy pronto, como hemos presupuestado, se firme un tratado comercial histórico entre México y Estados Unidos. Recurrir al diálogo frontal y a la flexibilidad en la cooperación de temas relevantes de la agenda posibilitó que las contrapartes se involucraran de lleno en las conversaciones luego de muchas tensiones por las que atravesamos. El camino, especialmente en este 2026, ha sido complicado. Las tensiones, entre otros aspectos, se elevaron cuando se endureció la política migratoria. A pesar de ello, la presidenta no perdió la compostura jamás. Nunca se negó a construir una agenda en común, pero bajo los cauces de la soberanía de nuestra nación. Asumir esa posición firme fue lo que permitió sostener ese canal de comunicación.

Hace poco, de hecho, el propio presidente de Estados Unidos, ante las preguntas de la prensa, dijo que su país estaba muy cerca de cerrar un trato comercial con México. Muchos compartimos el mismo punto de vista: eso significó una señal de que las cosas se estaban acomodando porque, de una y otra parte, las mesas de trabajo del equipo negociador funcionaron al exponerse las ventajas de sostener un tratado que abona a la competencia en los mercados y al fortalecimiento de las cadenas de suministro. De hecho, la reunión cara a cara con Trump, más que un encuentro cordial, es una impronta que influirá para seguir manteniendo este equilibrio entre las contrapartes.

La propia presidenta, con un marcado desempeño, habló durante unos minutos en un mensaje dirigido a la nación, acompañada de Marcelo Ebrard y Roberto Velasco. Dijo, resumiendo un poco, que México está muy cerca de lograr la meta que se trazó. Para ello, trascendió, tuvieron que concretarse más de 50 reuniones técnicas en las que se pusieron al máximo los esfuerzos y la experiencia acumulada. De uno u otro modo, esto significa un panorama alentador luego de que se tomen las decisiones correctas para concretar una firma que, gracias a que la tensión fue disminuyendo, se vislumbra cada vez más cercana en el marco del T-MEC.