A veces olvidamos que, detrás de cada número de emergencia o de cada torreta encendida, hay alguien que se despidió de su familia sin saber cómo terminará su turno. Durante años, la conversación sobre seguridad en Colima estuvo atrapada entre el miedo y el desgaste, mirando siempre el problema desde la superficie, sin reparar en la casa desde sus cimientos. Hoy vale la pena detenerse a observar un cambio que no hace tanto ruido como un operativo, pero que tiene mucho más fondo, la manera en que el estado decidió reconstruir su policía desde adentro.

Hasta hace poco, la tecnología de vigilancia y la evaluación del personal caminaban por carriles separados. Por un lado estaba la pantalla del C5i mirando la calle, y por el otro, los filtros del C3 revisando quién estaba apto para portar una placa. Integrar ambos mundos bajo un solo mando fue una apuesta innovadora y, sobre todo, de sentido común. Cuando el cerebro tecnológico y el filtro ético conversan en la misma mesa, la reacción deja de ser improvisada y la confianza deja de ser un discurso para convertirse en método.

Ningún sistema de seguridad camina solo sin alguien que sepa leer el terreno. En esta etapa, la presencia del secretario Fabián Ricardo Gómez Calcáneo ha marcado una diferencia palpable. Su perfil rompe con el molde tradicional, une el temple y la disciplina de su formación naval con una preparación académica robusta en derecho, inteligencia y seguridad pública. Esa combinación se nota cuando la estrategia no se queda en la fuerza bruta, sino que entiende que la verdadera autoridad nace del orden, la planeación y la integridad interna.

Lo más rescatable de esta transformación, reitero, no está solamente en los organigramas ni en las patrullas recién entregadas, sino en el trato digno hacia el elemento que busca proteger a cada familia. Recordemos que la policía de Colima ya cuenta con mejoras salariales reales y ascensos justos. Es una verdad elemental que a veces olvidamos, porque no podemos exigirle entrega, cercanía y valentía a quien no tiene respaldado su propio hogar.

La paz de un estado no se decreta de la noche a la mañana, se teje con estrategia todos los días. Pero saber que hoy se apuesta por la inteligencia antes que por la inercia, y por el valor humano antes que por el abandono, devuelve algo indispensable: la certeza de que se está construyendo una policía a la altura de la gente buena de Colima.