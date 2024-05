“Villano servido, villano desaparecido.” REFRÁN

“¿No te parece extraño que haya desaparecido Uter y de repente nos sirvan este plato llamado Uterbrätten?” LOS SIMPSON

“Escribía a su amigo cierta persona ingeniosa: ‘Te acusan de haber robado veinte mil cequíes; si eres inocente, estás perdido; pero si de veras has robado tan importante cantidad, no tengas temor alguno’.” FILIPPO PANANTI

El desfalco de Segalmex es equivalente a cinco Fobaproas, a dos ‘Estafas Maestras’ y a una forma de corrupción bastante mayor —que ya es mucho decir— a la de otros sexenios. Poco más de quince mil quinientos millones de pesos (15,500,000,000) han sido robados de una de las instituciones que mayor apoyo y certidumbre debería de haber estado dando a la población más pobre de nuestro país.

¿Qué ha dicho el gobierno federal al respecto? Que no son quince mil quinientos millones de pesos, que “solo” se trata de nueve mil millones y que, de esos, ya recuperó novecientos millones... Y lo dice ¡como si eso fuese motivo de aplauso!

Pero Segalmex no solo ha sido una estafa que supera a la antes mencionada, esa que tuvo lugar durante el sexenio de Peña Nieto, o al tan odiado rescate bancario de la administración zedillista. Seguridad Alimentaria Mexicana tampoco ha servido para lo que tenía que servir: de ayuda a los agricultores de este país. En los últimos cinco años, el campo mexicano ha sido olvidado; lo que es más, golpeado. Los agricultores, particularmente los medianos y pequeños, han sido estafados por Segalmex y defraudados pues les quitaron los precios de garantía, les desaparecieron a Financiera Rural y los dejaron sometidos al cobro de piso de los criminales.

Así que la nueva la vinculación a proceso contra René Gavira por un juez federal por el caso Segalmex, al ser acusado por presunción de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, no es ni cercano a suficiente por cuanto a reparación del daño. Daño 100 por ciento cuatroteísta.

Si el régimen quisiera llegar en realidad al meollo de la corrupción de Segalmex, podría hacerlo. Pero ir exclusivamente en contra de René Gavira es un movimiento político en el políticamente álgido momento de las elecciones. Únicamente eso.

Ignacio Ovalle, ex director de la institución, sigue despachando como servidor público, dentro del mismo gobierno de la 4t; tranquilo, seguro y cobrando. Actualmente se desempeña como Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. ¿O qué decir de que Leonel Cota, quien también trabajó en Segalmex durante el 2023, se haya incorporado a la campaña de Claudia Sheinbaum sin haber primero resuelto la situación que le heredaron en la mencionada instancia? Dice que su incorporación a la campaña de la abanderada presidencial por Morena “no es negativo para la candidata”. Yo no estoy de acuerdo; mientras no sean resueltos los actos de corrupción realizados durante la gestión de su antecesor y ante los cuales Cota ni se inmutó, él y todo el asunto será un peso negativo para cualquiera que defienda la administración federal actual.

Se sabe, se castiga al intermediario, no al artifice ni al beneficiario. Mas lo que ya es increíble que, además del fraude al pueblo de México, ahora esta nueva vinculación a proceso —que no es más que una movida política con fines electorales— la quieran hacer ver los morenistas como un gran avance en la impartición de justicia.

¿Justicia? Que encarcelen a René, a Ignacio Ovalle y a todos los que tuvieron que ver con el desfalco. ¿Verdadera justicia? Recuperar lo robado y con intereses.

Segalmex pasó a ser sinónimo de corrupción; corrupción que toca todo lo que es Morena, incluyendo las campañas de sus distintos abanderados.

Giros de la Perinola

- No es suficiente que la FGR se ufane de haber logrado que Gavira sea procesado por delincuencia organizada y peculado, si bien es un avance. Y es que hay de niveles a niveles… ¡Qué distinto el desaseado proceso que presentó la misma Fiscalía contra Abraham Oseguera! Tanto así que el juez no tenía opción más que dictarle libertad al delincuente en comento. El actuar errático de la FGR alimenta las sospechas de que el órgano federal encargado de la procuración de justicia no es autónomo. Que simplemente sirve como estructura para amenazar de acuerdo a los deseos de quien detenga el poder en turno.

- Milagrosamente en menos de 24 horas, la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana descartó que lo que había en el crematorio clandestino de la CDMX fueran restos humanos. Sentenció que se tratan de restos de animales. No contaban con que Ceci Flores y las madres buscadoras, hartas ya de michas argucias de las autoridades, tomaron diversas muestras de lo hallado en dicho lugar. Estas serán examinadas en laboratorios del extranjero; ellas ya no confían en lo que diga el gobierno. Se corren apuestas. Usted ¿a quién le cree: al gobierno o a Ceci Flores?

- La 4t presume que combatió la corrupción. Mentira podrida. ¡La hizo propia!, ¡la perfeccionó! Más de 12 mil millones de dólares extras para Dos Bocas; 400 mil millones de pesos para el Tren Maya; el elevado costo de la cancelación del NAIM cifrado en más de 331 mil millones de pesos; el AIFA que se ha chupado más de 115 mil millones de pesos; Segalmex, 15,500 millones de pesos; y la lista continúa… Todo eso es corrupción y toda ha sido solapada por el corrupto de Andrés Manuel López Obrador.