IRREVERENTE

Les platico: El doctor Rogelio Ramírez de la O se va a esperar a desmenuzar los números de la economía mexicana al primer semestre de este año y como vienen más negros que el mar del mismo nombre, está preparando las maletas para salir del gabinete por la puerta grande.

Entró por la chiquita, haciéndole un favor al presidente tras la renuncia forzada de Arturo Herrera, pero va a salir por la grande.

¿Su sustituto? Juan Pablo de Botton, sub secretario de Egresos de la SHCP, gente totalmente afín al presidente, amigo cercanísimo de uno de sus hijos y quien llegó a ese puesto sin el beneplácito de don Rogelio.

Claro, el presidente tiene el privilegio de nombrar a los sub secretarios, además de a los secretarios, pero, hombre, al menos le hubiera pedido su opinión al doctor, considerando que éste se demoró bastantito en aceptar la propuesta presidencial para hacerse cargo de la SHCP.

De Botton viene de la dirección de Nafinsa y Bancomext, que ocupó tras la salida de Eugenio Nájera Solórzano, escudero de Poncho Romo.

Papita para de Botton

En el desastre que dejó Eugenio en Bancomext y Nafinsa, de Botton encontró el escenario ideal para mostrar sus habilidades.

Y más porque siendo amigo de uno de los hijos presidenciales, contaba y cuenta -ahora más-con el aprecio de don Andrés Manuel.

¿O acaso no se han fijado de las placeadas y reflectores que el presidente le da, al pedirle que lo acompañe en sus giras?

Don Rogelio NO cayó de la gracia presidencial, no se equivoquen los anolistos oraculeros, que consultan al oráculo, no me vayan a mal interpretar. Sencillamente comenzó a ser desplazado desde hace tiempo y eso no era lo acordado.

Pablo Gómez

A ver ¿quién le dio posesión a Pablo Gómez como sustituto de Santiago Nieto en la UIF?

Claro, Adán Augusto López, y cuando don Rogelio le preguntó al presidente que tenía qué hacer el secretario de Gobernación en un tema que le compete al titular de Hacienda, AMLO le respondió que todo lo relativo a la Unidad de Inteligencia Financiera tiene qué ver con el tema político.

Válgame Dios, qué tema de la 4T no tiene qué ver con la cosa política?

Nahle

Otra cosa: Don Rogelio sabe de los trafiques que se trae Rocío Nahle con su compadre Hayek en Coatzacoalcos. Esto es noticia vieja, lo sé, pero no pierde actualidad, porque siguen y siguen haciendo de las suyas.

Para taparle el ojo al macho, sospechando lo peor, alguien muy muy cercano al presidente le pidió a don Rogelio que sacara una declaración avalando a Pemex y a la CFE, y lo hizo, porque el buen señor es institucional.

Además le pidieron que saliera al paso de las versiones sobre su renuncia y así lo hizo también, negó que vaya a renunciar.

Pero es un hecho, el secretario de Hacienda está incómodo diamadre.

A mí que me esculquen

Si truena algún cuete por el lado de Nahle, don Rogelio podrá decir “a mí que me esculquen”, porque desde hace varios meses ha documentado los temas Pemex, CFE y Energía.

Y si fuere el caso de que la comadre de Hayek la sigue librando sin que nadie la pare, entonces será que cuenta con la anuencia tácita o explícita del presidente.

Y en ambos escenarios -otra vez- don Rogelio no se siente cómodo.

Ya van tres que le hace el presidente y podría darse la cuarta, a saber:

El control de Egresos se lo quitó el presidente. Cuando nombró al sustituto de Arturo Herrera le leyó la cuartilla: “tú manejas los Ingresos, pero los Egresos son cosa mía”. De hecho Herrera enterró -no solo entregó- su puesto cuando se brincó las trancas de los Egresos y apoyó por sus pistolas a gobernadores de la oposición en los estados donde hubo elecciones el año pasado. Herrera tuvo que dejar la SHCP y se le esfumó el puesto de gobernador de Banco de México, unos cuantos meses antes de que se diera el cambio en dicha institución. El nombramiento de Botton como subsecretario de Egresos se dio sin que siquiera le preguntaran qué opinaba. Don Rogelio ha pedido, y no lo han dejado, maniobrar de acuerdo a su investidura y respetando la supuesta independencia de Pemex y la CFE. Él sabe que ambas empresas están quebradas y tiene capacidad para revertir los números, pero el presidente NO LO DEJA, porque son la caja chica de la 4T. Esto último le colmó el plato a don Rogelio.

Dar la cara como titular de la SHCP

Como secretario de Hacienda le tocaría dar la cara por los desastrosos datos que presentará la economía mexicana a finales de junio.

Y si don Rogelio presenta su renuncia antes -porque ya sabe por dónde viene la pitcheada- y el presidente no se la acepta, será suficiente para darse cuenta de que a lo mejor el mánager don Andrés Manuel quiere evitar que su pitcher de relevo -de Botton- entre a la loma de las responsabilidades con el juego perdido.

Como diría mi abuelita la ex alcaldesa de Perros Bravos y Gatos Güeros, NL: “¿quieren más o les guiso un huevo?”

Don Rogelio está más allá del bien y del mal.

Realmente se la creyó que podría influenciar desde adentro para oxigenar al gobierno de la 4T.

Ya se convenció de que no puede y por eso, señoras y señores, ya tiene sus cajas listas para salir por la puerta grande de este gobierno que da muestras cada día de arropar y proteger a los incapaces y corruptos y dejar que se vaya los capaces e incorruptibles.