En algunos años o décadas, cuando se hable del fracaso del libertarianismo “realmente existente”, el escándalo por el financiamiento de un narcotraficante presuntamente con vínculos con el Cártel de Sinaloa tendrá que tener un lugar de honor en las páginas históricas.

En llamada a un programa de radio, el supuesto empresario Federico “Fred” Machado, detenido y con un pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, confirmó públicamente que en 2019 le entregó 200,000 dólares al entonces candidato y luego diputado José Luis Espert.

Según su testimonio, el aporte respondió a una solicitud directa de Espert, quien le habría planteado: “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?”, en plena campaña de Javier Milei que lo llevó a ser congresista.

Machado detalló que firmó un contrato con Espert por más de 200,000 dólares para apoyar su campaña, financiando gastos de movilidad, comida y la presentación de un libro. Además, contradijo la versión del diputado sobre el uso de aviones privados, revelando que Espert voló en sus naves en múltiples ocasiones e incluso tuvo un avión a disposición durante tres o cuatro meses, no solo para un viaje a Viedma como había afirmado inicialmente.

Una de las revelaciones más significativas fue que Machado le contó personalmente a Espert en 2021 sobre la denuncia por narcotráfico en su contra. Según el empresario, la reacción de Espert fue decirle “con vos me inmolo” o “a mí me inmolan por vos”, lo que demostraría que el diputado no se enteró del caso por televisión como luego declaró públicamente. Machado juzgó que el “error” fundamental de Espert fue negar su vínculo, argumentando que si hubiera admitido el apoyo recibido y luego el problema judicial de su colaborador, no habría sido “crucificado”.

Luego entonces, un miembro del círculo íntimo de Milei recibió cientos de miles de dólares de un narcotraficante, además de otros favores cómo vuelos en jet privado. ¿Tendrá eso algo que ver con todas las modificaciones a la ley que facilitan el lavado de dinero en Argentina?

Ahora que las autoridades argentinas han confirmado la extradición a Machado, la ya de por sí mala imagen de Milei y su aprobación se desploma aún más. Pero aún así, tuvo la ocurrencia de ir a dar un “concierto” en donde destazó canciones de leyendas como Charly García, acompañado de miles de fanáticos.

Argentina arde, y Nerón-Milei toca su arpa. Como dijera aquella canción de los noventa, “Señor Cobranza”: “Son todos narcos, son todos narcos, todos narcotraficantes...”