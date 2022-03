Se reanuda la LigaMX: ¿realmente cambio algo?

Se reanudó la LigaMX y no pasó absolutamente nada violento, al menos no notorio, en los diferentes estadios donde hubo partido no paso nada. Se tuvieron dos partidos que pudieran denominarse de alto riesgo y todo tranquilo.

Imagine como han de haber estado los equipos de seguridad que se prepararon para el América –Chivas y para el Cruz Azul– Pumas. Pues para fortuna de todos , todo estuvo tranquilo y sin incidentes.

Fue una buena idea de la LigaMX que todos los equipos salieran mezclados y que hubiera un recordatorio al minuto 62 sobre la violencia y que todos los jugadores hicieran un circulo junto con los árbitros para demostrar unidad en tiempos difíciles. Esperemos que los aficionados que piensan que los jugadores se odian y no se hablan cuando acaba el juego se den cuenta que la pasión se acaba cuando llegan a los vestidores.

El fin de semana pasada fue un tema fuerte lo de la violencia en Querétaro y creo que esto todavía no se acaba , al menos no para la gente de Querétaro y los aficionados de Guadalajara que fueron a ver el juego. Falta aclarar muchísimas cosas extracancha pero como decía Maradona, la pelota no se mancha y el entretenimiento nacional se llevo a cabo con aforos abiertos al 100% en muchos estadios.

Ad Consequentiam

Lo que es cierto es que la LigaMX se vio muy tibia no cancelando a todos las barras, llamadas por ellos “Grupos de Animación”. Al parecer ellos están viendo el hecho pero no el origen. Si las personas que causaron problemas son las barras de los equipos visitantes entonces cancelamos la entrada de la barra visitante y con eso ya no se pelearan.

Suena como verdad , pero es una falacia. Si el origen de la violencia esta en las barras , ¿por qué no atacarían a una persona con la camiseta del rival? ¿Usted llevaría a su familia a un lugar donde hay una barra haciendo de las suyas pensando que no les harán nada?

Yo que fui al estadio de futbol por más de 35 años no llevaría a mis hijos a varios estadios del futbol mexicano y menos con el jersey del visitante. Tendría que conocer perfectamente la zona y saber por donde sale la barra rival porque hay muchas que no tienen respeto por la familia como lo vimos en Queretaro.

Señores de la LigaMX , la violencia en las gradas no acaba no teniendo a la barra visitante, esto podrá terminar cuando desaparezcan ese tipo de grupos. En los estadios siempre ha habido grupos de animación, en Monterrey estaban Soriano por los Tigres y Don Melé por Rayados y nunca supe que ellos se pusieran de acuerdo para hacer una campal. Lo ideal sería volver a esos verdaderos grupos de animación y no a los violentos que se creen aficionados pero lo que hacen es todo menos ver al equipo. Hay equipos que son admiradores de sus barras, eso debería acabar.

Cuando los “dueños del balón” entiendan que el futbol lo hacen los que están en la cancha y no los que están en las tribunas, las familias podrán volver al estadio como cuando me llevo mi papá de niño y lo que yo vi durante muchísimos años.