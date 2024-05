“Si del cielo te caen limones, haz limonada” Dicho popular

“No hagas leña del árbol caído” Dicho popular

El miércoles 29 de mayo de 2024 sería el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en la Arena Monterrey, lugar cerrado, seguro y sin posibilidad de ventarrones u otros “actos de Dios” como lo califican los seguros. De llevarse a cabo, esto les serviría a todas las fuerzas de la coalición PRI-PAN-PRD para tener una certificación de que en esta elección PRI y PAN van juntos, y que la votación debe de ser por el candidato y no tanto por el partido, aunque aún pueden votar por el candidato.

Los de MC habían planeado el gran cierre metropolitano el 26 de mayo, pero lo que paso en San Pedro hizo que mostraran un “luto” que pudiera parecer que les iba a afectar, pero al final podría beneficiarlos. Sabemos que el rollo de MC es mucho color, canciones de antro. Llegar con un animador como en las fiestas infantiles coreando el nombre del candidato y hacer largas filas para tomarse foto con los candidatos como si fuera concierto de Luli Pampin, al menos los candidatos no cobran por las fotos.

El domingo que anduvo en eventos el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, dijo más de 10 veces, la vieja política., si me hubiera tomado un shot de tequila por cada mención, créame que anduviéramos enfiestados. Yo pensé que trabajaba en semana inglesa y con horario gringo, de 9 a 5, pero al parecer no. Hablo de la veda política pero no dejo de hablar de la competencia de su partido sin hacer referencia a nadie en particular. Bueno, si dijo “Chefo” cuando estaba pasando por San Nicolás.

¿A quién le sirvió más la desgracia de San Pedro? Al parecer a los del partido naranja pues se sabe que Loreina aunque dice “yo sí puedo” y Álvarez Máynez aunque dice que va en segundo lugar, no tienen las más mínimas posibilidades de ganar. La desgracia puede servir para bajarle la fiesta a los de Fuerza y Corazón por México al poner en la mesa que “cancelaran el evento” por respeto a lo que paso en el Parque El Obispo.

La posibilidad de la cancelación del cierre de campaña de Xóchitl en Monterrey es grande y si no se cancela todos los del MC saldrán a rasgarse las vestiduras diciendo que ellos si respetaron el luto y los otros no. Parecen aquella señora que se puso a dieta para entrar en el vestido para una boda y puso a todos en la casa a comer solo lechuga y atún.

Complicado el panorama para todos los partidos que buscaban hacer un cierre de campaña fuerte para llamar a la unidad.

A diferencia de lo que dijo Samuel García en los eventos de hoy, el cierre de campaña es un momento de fiesta y unidad. Es como quejarse cuando Samuel hizo misa y pachangon cuando se casó en momentos que no se podía por pandemia.

El dinero de las campañas no se puede usar para hacer ningún tipo de donación por más altruista que sea. Es responsabilidad del municipio de San Pedro, de la compañía que monto las estructuras, de Protección Civil estatal y municipal y del mismo gobierno del estado encargarse de las personas que resultaron afectadas por lo que paso en el Parque El Obispo.

Debería de haber fuertes sanciones pues esto no es un accidente. Definido por el gobierno de México en el glosario de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, un accidente es “acontecimiento provocado por una causa externa, imprevista, fortuita, violenta e involuntaria que lesiona al asegurado ocasionándole daños corporales”. En lo de San Pedro solo se cumplen tres condiciones, que fuera una causa externa, violenta e involuntaria. Las posibilidades de la caída del escenario existen desde que hay un reporte climatológico, pues no era imprevisto ni fortuito que pasara algo así.

No puede decir Álvarez Máynez “Todavía estábamos subiendo gente a las ambulancias y los del PRI y el PAN frotándose las manos” cuando todo esto paso en un evento organizado por su partido, donde no se cumplieron con las condiciones de seguridad necesarias y si hay un culpable fue el que dijo “no pasa nada”. El candidato a la presidencia por MC fue trasladado a un hospital privado para que lo revisaran y volvió a la escena del problema mientras a la gran mayoría de las personas las llevaron a clínicas públicas. Guardar luto también tiene que ver con no aprovecharse la situación con lágrimas de cocodrilo.

Así como hacen la pregunta, “¿a cuál de los candidatos les dejarías a tus hijos?” o ¿a cuál candidato le encargarías tu seguridad?, ¿cuál candidato cree que se hubiera puesto a ayudar a las personas que estuvieron en el accidente? O mejor aún ¿qué candidato hubiera suspendido el evento para evitar cualquier posibilidad de accidente?

De pensarse.

Solo hay que recordar que si hay “dieta” en la “casa” es porque la señora no midió todo el pastel que se comió antes de poner a todos a dieta comiendo lechuga. Lo siguiente es que los ponga a caminar después de comer.

Chale…