Usted recuerda cuando el presidente López Obrador dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Los candidatos del MC se han aprovechado de la desgracia para salir más en medios. Al parecer las autoridades electorales les perdonan todo pues no veo ni un poquito de precaución para no aprovecharse de esto.

Empiezo por la candidata a senadora Sandra Cuevas. ¿Cuál es la necesidad de hacer un video tomando la desgracia como bandera? ¿Para qué? El coordinador de campañas nacionales, Gibran Ramírez Reyes, empezó el mensaje con “Buenas Madrugadas”, nadie dice eso. Después le dijo al municipio “San Pedro Garza”, nadie dice eso tampoco o es San Pedro o San Pedro Garza García. Le habló a un público que no conoce y que menos lo conocen. ¿Cuál es la razón de eso? Después salió Sandra Cuevas ofreciéndose a ayudar. Mire que ni Colosio, que extrañamente no fue al evento, ha dicho que está a disposición para lo que se ocupe.

Entiendo que los candidatos hayan suspendido sus campañas en solidaridad al lamentable hecho. Entiendo los mensajes que mandaron gobernantes y candidatos. Es más, entiendo que Máynez se haya quedado a ver a las personas que están en el hospital. También entiendo que el gobernador Samuel García ande en los hospitales ofreciendo ayuda, esta bien. Entiendo que ande Miguel Treviño que es el alcalde del municipio. Es más, entendería que Loreina Canavati anduviera en los hospitales porque fue su evento.

Lo que no entiendo es la razón por la que Mariana Rodríguez acompañe a Samuel García a los hospitales. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Mariana no está contendiendo por el municipio de San Pedro, no fue al evento de Loreina, su INE es de Monterrey, ¿Cuál es la necesidad de estar presente con Samuel García en los hospitales? ¿Eso no es hacer campaña?

Dice una lectura bíblica, Mateo 6-16 “Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas; porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa”. Los que practican el ayuno con el objetivo de recibir la aprobación de los demás eran hipócritas. Estas personas se aseguran de que todos vean sus caras sombrías y sucias en sus días de ayuno.

Paul Villafuerte de Barras Praderas hizo viral la frase, “Sin miedo al éxito”. Muchos candidatos quieren hacer famosa la frase, “Sin miedo al INE” o “Sin miedo al tribunal electoral”.

Si no hay sanciones y es un todo se vale, ¿para qué fregados hay un tribunal?

Lo bueno es que esto ya se acaba la próxima semana.

¡Animo!