Samuel García sin redes sociales: La entrevista en Radio Formula

Sé que he sido crítico del gobierno de Samuel García, pero gran parte de esta crítica es todo lo que se proyecta en redes sociales y no se proyecta como resultados en su naciente gobierno.

Quizá, soy de la generación que no se informa de lo que pasa en el mundo solo en redes sociales o con un videíto haciendo bailes o cancioncitas. A mí me gusta oír o leer sobre planes, proyecciones y resultados y sobre eso oí en la entrevista que tuvo Samuel con Ciro Gómez Leyva.

El agua

No había escuchado, al menos no a profundidad, sobre los planes del Gobierno de Nuevo León en cuanto al agua. García comentó con Ciro que se hablo con la industria en general para disminuir el uso del vital líquido durante este tiempo de sequía. También comentó sobre los pozos de agua de los mantos freáticos profundos de la ciudad. Sabiendo que esto solo es una solución temporal y que están pensando en planes a mediano y largo plazo.

Un mejorado plan para Monterrey VI, traer agua desde el Río Panuco. Una desalinizadora de agua que venga desde Matamoros, entre los planes principales. Me parece bien involucrar a Coahuila y Tamaulipas, que forman parte de la región y que se beneficiarían de lo que se logre con las platicas que se tengan con la Conagua.

También es interesante involucrar al canciller Marcelo Ebrard pues hay apartados en el T-MEC que hablan sobre el manejo del agua del Río Bravo y con su ayuda también se podría lograr algo en el tema de los macroproyectos que se tienen pensados sobre el agua y Nuevo León.

En el mediano plazo, se habló sobre terminar la presa Libertad que dejó inconclusa la pasada administración y que serviría como otro “vaso” para acumular agua para la ciudad.

Es admirable la seriedad con la que Samuel abordó el tema y cçomo ha logrado buenas negociaciones con los involucrados.

La frontera

Nuevo León tiene un cachito de frontera que puede convertirse en algo de gran utilidad para el estado y para el país. Samuel habló con la SCT para trabajar más sobre esta frontera que es una de las mas modernas del país. Estando en un lugar sin población, quita todo tipo de vicios que puedan tener las otras fronteras. Si se trabaja bien y en serio, se podría construir un pasillo de importaciones y exportaciones que traería gran desarrollo al estado y a los estados vecinos, además de eficientizar el paso de mercancía y balancear el trabajo con las otras fronteras.

Samuel, Colosio y la Presidencia

Samuel platicó sobre la relación que tiene con Luis Donaldo y de cómo esto es positivo para el desarrollo de la capital de Nuevo León. Habló sobre los proyectos de infraestructura que tienen en conjunto y de cómo esa amistad ayuda para que los proyectos que se tienen para Monterrey salgan. Dijo que hace mucho tiempo no había una coordinación entre el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey y que con los lazos afectivos que hay entre ellos lograran algo mejor para toda la población de la capital del estado.

También hablaron sobre los planes a futuro y de si se ve como candidato a la Presidencia. Comentó que él tiene mucho trabajo en Nuevo León y que piensa acabar su mandato para que no le pase lo que le paso al Bronco que por pelearse con AMLO ya no pudo hacer mejores cosas para el estado.

Sabe que en las encuestas esta mejor posicionado Luis Donaldo y dice que si Colosio decide ir por la Presidencia, él lo estaría apoyando pero seguiría haciendo su trabajo como gobernador de Nuevo León.

Lo social

Hablaron del trillado tema de Capullos. García amplió la información que tenemos sobre el tema. Habló sobre la figura del acogimiento, de la adopción y de como quieren que todo se simplifique para que más niños tengan la oportunidad de convivir con familias y tener una vida mas “normal” y no solo viviendo en las instalaciones del DIF.

El gobierno de Nuevo León busca que se parezca un poco mas al modelo gringo de “Foster homes” donde familias acogen a niños para que estén mas en contacto con el “mundo real”. No es una mala idea, pero tendrían que evaluar muchas cosas antes de empezar con ese tipo de planes. Esperemos que nos muestren como funcionarían esos proyectos.

Javier Poza

Después de que Samuel terminó con Ciro, estuvieron un rato con Javier Poza. Curioso, porque Poza habla sobre el mundo del espectáculo, pero igual entrevisto a Samuel, pero ahora con la presencia de Mariana.

En una entrevista un poco mas “light”, Samuel y Mariana hablaron sobre Capullos y sus redes sociales y sobre como eso les ha dado la posibilidad de acercarse a los jóvenes.

Lo más interesante es lo que habló sobre las escuelas de tiempo completo y de como el gobierno federal las va a suspender. Dijo que tiene un plan para que en Nuevo León sigan y aumenten las escuelas de tiempo completo, que se les dé alimentos a los niños y hasta los materiales escolares y uniformes. Comentó que la base de la sociedad es una niñez bien educada y creo que en eso muchos estamos de acuerdo.

Mas espacios como este

Me gustó la intervención de Samuel, me gusto verlo con la seriedad que debe de tener un gobernador de uno de los estados más importantes del país. Me gustó que lo que habló tiene que ver más con el beneficio de los habitantes del estado y no tanto con su imagen o la imagen de su esposa.

Se necesitan más espacios como este donde el gobernador de Nuevo León muestre que su trabajo es cosa seria. Sí, hay momentos para exponer el lado amable, pero en estos tiempos creo que los nuevoleoneses necesitan más acción y menos Instagram.

Galimatías

Después de escuchar a Samuel García en Radio Formula, vi un clip que retuiteó la dra. Verónica Malo donde filman a Samuel y Mariana “lavando” uno de los caballos de la Fuente de Neptuno en la Macroplaza. No fue lo suficiente para quitarme la buena imagen que dio Samuel con Ciro, pero tampoco es algo que me encante.

Sabemos que la pareja gubernamental no se “aventó” la limpieza de la fuente y que la imagen estaba un poco de más, esperemos que su equipo de comunicación los guíe un poco mas hacia la seriedad. No es lo mismo ver a Samuel cocinar un cabrito que verlo “lavando” una fuente. Al rato su gente de comunicación le va a decir “Estaría con madre que te hicieran un video lavando los cristales de un edificio”, y creo que eso estaría de más. Mantengamos la seriedad para que nos tomen en serio, por favor equipo de comunicaciones de Nuevo León.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza