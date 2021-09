Samuel García y la nueva estructura de Gobierno

La estructura de gobierno de Samuel García tiene mas secretos que la película de Spider-Man: No way home. En la nueva película del arácnido no sabemos cuál será la estructura o el tema, pero al menos conocemos un poco de los que van a participar y algunos villanos de los que formaran parte de la alineación de la película.

El lunes de esta semana, Samuel García anuncio en una presentación como quedará su estructura de gobierno. 17 secretarias agrupadas en tres gabinetes con los temas de Buen Gobierno, Igualdad para todas las Personas y Generación de Riqueza Sostenible.

Vamos a hacer algo de aritmética.

El Gobierno del Bronco tiene 12 Secretarías y la de Samuel tendrá 17, o sea 5 más. Se dividirá en dos dependencias a la Secretaría de Economía y Trabajo y también a la de Desarrollo Sustentable, es decir dos Secretarías más que las anteriores, llevamos 14 y nos faltan 3 para llegar a 17. Hasta ahí parece que habrá más gente, pero dice García que no habrá mas puestos, eso significa que algunos Secretarios dobletearán o que habrá menos personas en otras secretarías para cubrir las funciones de las nuevas.

Samuel García usa la palabra “reingeniería” para referirse a su nueva estructura. Se me hace complicado que logre lo mismo con menos personas y que diga que no implicaría más gastos o más puestos. Algo que sea más eficiente y más productivo no tiene que costar lo mismo o menos, al menos no necesariamente. Hay reingenierías que pueden aumentar los costos operativos, pero aumentar las eficiencias dando al final un mejor resultado en las ganancias del negocio. Es decir, tener una o varias personas más puede costar más, pero al final puede hacer que se gane mucho más dinero que manteniendo la estructura anterior.

Como contribuyente, realmente no me interesan si gastan un poco más o un poco menos en las estructuras gubernamentales, lo que sí me preocupa es la eficiencia. Más Secretarías significan chambas mas focalizadas que deberían de ser más efectivas en la aplicación del presupuesto. Los salarios de los Secretarios y sus equipos, no deberían de aumentar en demasía los costos del gobierno neoleones, como se aplica lo asignado para los diferentes proyectos es lo importante.

El lunes de la próxima semana se disiparán las dudas que tenemos sobre los integrantes de los diversos gabinetes y de cómo funcionará la estructura de gobierno de Samuel García . Sigo sin entender porque no nos quieren decir quienes son. Siendo Samuel García tan futbolero, me extraña que no se tenga una presentación del gabinete como lo hicieron los Tigres con Florian Thauvin o como lo hicieron los de Marvel con el Dr. Octopus en la nueva película de Spider Man.

¿Tendrá García a un Thauvin o a un Doctor Octopus en el gabinete o en alguna de las Secretarias?

Esperemos al lunes para saber.