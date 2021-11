Se aprovechan de nuestra nobleza: El viaje a Europa de Samuel y Mariana

Solo basta cambiar los nombres de los personajes para que se haga un escándalo. Ponga en el encabezado “El Viaje a Europa de Claudia Sheinbaum” o “El Viaje a Europa de El Bronco Rodríguez” y todos se estuvieran quejando. ¿A qué van? ¿Quién lo pago? ¿Por qué va la esposa? Entre muchas otras preguntas, pero como la pareja de gubernamental del estado de Nuevo León esta ahora en estado de gracia pues todo es permisible.

Seamos objetivos en el análisis pues ya se agandallaron a Nuevo León los últimos 12 años, esperemos que no se conviertan en 18 años de agandallamiento.

El gobernador García asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia. Por su figura de gobernador de Nuevo León le dieron espacio en ciertos foros donde a mi parecer, en lugar de aportar, fue a hacer un acto de mercadotecnia del estado y a anunciar cambios que va a hacer en NL que, siendo realistas, no le importan a muchos de los asistentes.

Creo que no era el momento indicado para buscar proyección pues acaban de entrar al gobierno y realmente no han hecho absolutamente nada en cuestiones de protección del medio ambiente y cambio climático, nada es nada. La única justificación que se hubiera podido tener para la asistencia podría ser buscar asociaciones con gobiernos de otras ciudades para compartir experiencias, aplicación de políticas y compra de tecnología, fuera de eso, presumir lo que se piensa hacer en Nuevo León suena más a acto de campaña que algo que genere un verdadero cambio.

El gobernador fue acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, lo cual me pareció bastante fuera de lugar. La única justificación sería que la oficina de Amar a Nuevo León también lleve el tema de ecología, aunque creo que tienen ahora el plato lleno con muchos otros temas. Que si lo pago el gobernador de su bolsa, eso es lo de menos, llevar a la esposa a reuniones de trabajo hace pensar muchas cosas. Esas reuniones son para llevar a los equipos de trabajo, a los que ejecutan y que ellos puedan hacer redes de comunicación con personas de otros países para buscar mejores ideas de implementación. Si la visita a Glasgow fue para anunciar un impuesto verde, se hubiera visto mucho mejor que lo hiciera en el cerro de las Mitras donde están la mayoría de las pedreras.

Si no entiendo la primer parte del viaje , la segunda la entiendo menos. ¿Para qué ir a una audiencia general en el Vaticano? Las visitas que pudiera hacer el Papa a cualquier país no tienen que ver tanto con una invitación sino con un montón de cosas mas. El papa Francisco no es tan viajero como lo fue Juan Pablo II y no lo será. Los planes de viaje no se hacen de un día a otro y los protocolos para que el Papa tenga en mente visitar a un país van mucho más allá que entregarle una carta con la mejor de las intensiones. Esperemos que Samuel no diga que él lo invitó y que el que no ha querido venir es el Papa.

Pero lo mas fuerte de esta visita fue la razón que nos dijeron por la que asistirían a la audiencia general. Muchas personas pensaron y entendieron que la compasión y el nuevo corte de pelo de Mariana fueron las razones por las que fueron invitados y no fue así. Usted, yo y cualquier persona que quiera asistir a un audiencia papal en el Vaticano lo puede hacer sin tener que raparse o salvar a un niño. Hay todo un proceso y, de que cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede. Me parece mal que traten de justificar un viaje a Roma de esa manera. Pudieron haber dicho que era la ilusión de Mariana ir a una audiencia general y no que los invitaron.

Una frase que le atribuyen a Abraham Lincoln dice “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Ojalá Samuel y Mariana no busquen justificar las cosas que hacen con “trucos” pues el encanto de los primeros meses de gobierno se ira acabando. Los primeros meses , muchos gobernantes tienen un periodo de gracia sobre todo cuando son un cambio al anterior gobierno. El periodo de gracia se puede extender o contraer tanto como los actos de los mismos gobernantes. Si Samuel empieza a hacer cosas que beneficien a la gente, seguramente se le perdonaran otras, pero si la gente no ve resultados empezaran a exigir.

Yo le pediría a Samuel García que no se aproveche de la buena fe que le tiene la gente pues cuando se acaba la confianza es muy complicado recuperarla, sino que le pregunte a su antecesor.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza