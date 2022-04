El gobernador Samuel García ha asumido el papel de “ciudadano común” que respeta y nada sabe de los trabajos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sobre la muerte de Debanhi Escobar, esto pese.a que hace unas semanas casi casi “dictaba línea” sobre las diligencias de la Fiscalía por la detención de “El Bronco”.

Ayer, policía ministerial del estado de Nuevo León realizó un operativo sin precedentes en un predio aledaño al motel Nueva Castilla, ante reportes del hallazgo de un cuerpo en una cisterna. El desarrollo de los acontecimientos tomó a todos por sorpresa:

Un reportero que se encontraba en la zona captó el momento justo del arribo de Mario Escobar, papá de Debanhi, quien en medio del caos de sirenas y policías comenzó a gritar desesperado. Nadie sabía qué estaba pasando. A los pocos minutos se confirmó que la familia de Debanhi estaba en la zona para identificar el cuerpo hallado en la cisterna.

Fue hasta las 9 de la noche que fuertes ministeriales confirmaron que la persona sin vida era Debanhi, esto por la correspondencia de su vestimenta con la que la joven llevaba el día de su desaparición.

Fue hasta casi 6 horas después del hallazgo que buzos de la Fiscalía de Nuevo León lograron el rescate del cuerpo de Debanhi Escobar. Horas antes el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero dijo a Azucena Uresti que la confirmación oficial de la identidad del cuerpo podría prolongarse, por las pruebas periciales, hasta el viernes al mediodía o sábado por la mañana.

En la entrevista, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero aseguró que se estaban llevando a. cabo diligencias correspondientes e indicó que fueron empleados del motel quienes avisaron a las autoridades de un “olor fétido”.

Ya como a las dos de la madrugada el papá de Debanhi Escobar confirmó a los medios de comunicación, aun presentes en el motel Nueva Castilla, que el cuerpo hallado en la cisterna era el de su hija.

No fue sino hasta la mañana del viernes que el gobernador Samuel García se dignó a publicar un video en su cuenta de Instagram para dar su pésame a la familia de Debanhi y... y... y... nada más.

En su publicación Samuel García dijo estar profundamente consternado por el caso, pero aclaró que pues él no sabía nada, que era asunto de la Fiscalía y que invitaba a las autoridades correspondientes a informar sobre el caso.

“Queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto a la fiscalía, que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto: los videos, las fotos, las evidencias, porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir. Imagínense, yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un video. Yo pido con mucho respeto que se haga una fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia”.

Samuel García