Que complicados han sido para todos los primeros tres años del gobierno de Samuel García en Nuevo León. Creo que ha hecho cosas buenas, pero se opacan con todo lo inconcluso y lo confrontativo que fue su gobierno.

Ahora con la capital de Nuevo León perdida, el panorama cambia y tiene que recular y pedir que ahora sí todos se tienen que poner de acuerdo. En lugar de hacer política, los políticos de Nuevo León se dedicaron a pelear y ahorita el estado esta en un lugar ficticio y empezando a perder la proyección que puede dar su posición geográfica.

Este año no se hablo de la famosa gigafactory de Tesla donde el Sr. Musk aplico la de los espejitos para Garcia y le vendió un proyecto que al final no se concreto y al parecer no se concretará. ¿Se les habrán cerrado las puertas a otras inversiones por poner todos los huevos en la canasta de Tesla? Solo el tiempo nos lo dirá.

Samuel García se quedo en modo campaña y 3 años peleo con el Congreso del Estado al que minimizo con ayuda de la bancada naranja, e impidió por mas de siete meses que se logrará algo. No se si García pensó que con el tiempo se doblegarían y al final firmarían cualquier papel para poder tener presupuesto. Al final no fue así y ahora tiene que reforzar los lazos políticos con todos a los que tuvo pelea a lo largo de 3 años de su mandato.

No acudió a la toma de protesta de ningún alcalde que no fuera de su partido por lo que no se esperaba que aparecieran en su informe de gobierno. Fuera de los naranjas, solo fue acompañado por Mauricio Fernández que jugo de local en el auditorio donde fue la presentación de resultados para su informe de gobierno.

Samuel acepto que se ha equivocado, pero no ha dicho en que. También sabe que en estos últimos 3 años de gobierno tiene que ponerse de acuerdo con ellos porque el estado ya no aguantaría la parálisis legislativa que existe ahora y disminuiría a un porcentaje muy bajo la posible elección de alguien de su partido para el próximo sexenio.

Es momento de hacer política, ¿pero porque no se hizo hace tres años?

Esperemos que ahora si cumpla que lo hace lo hará por Nuevo León y por el bien de todos ahora si se ponga de acuerdo con el Congreso. El Congreso no tiene que doblar las manos, pero tampoco se puede poner intransigente en las cosas que se necesitan lograr, al menos en las más lógicas y necesarias para que el estado funcione.

Ya es momento que se pongan a jalar, que se ocupa.

¡Ánimo!