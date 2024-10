Uno de mis hijos iba caminando por una calle en Estados Unidos y vio en una banca lo que parecía un billete de 100 dólares. Lo recogió y al momento de extenderlo se dio cuenta que no era un billete si no propaganda de Trump por uno de sus lados. Con la frase de campaña de Trump ese volante que no hubiera tomado de manera natural llego a manos de mi hijo y después a las mías. Para mi ese detalle me pareció fantástico y hasta gracioso, imagino que a los americanos les moverá otros hilos.

En la parte de libros en Walmart de los Estados Unidos, unos amigos se encontraron un libro que tenia como portada el anuncio de los logros de Kamala Harris, al tomar ese libro se dio cuenta que eran solo hojas en blanco. Otra de las maneras de hacer propaganda política del equipo Trump.

La nueva de Trump es bastante buena. Kamala Harris ha dijo que en verano del 83 cuando estudiaba trabajo en un McDonald’s. Su trabajo fue en la caja, la maquina de helados y friendo papas a la francesa esto en un restaurante cerca de Oakland en el estado de California. Trump dice que Harris nunca trabajo en el restaurante de los arcos dorados pero no lo ha podido probar, pero tampoco el equipo de Kamala ha mostrado la veracidad de lo que dijo.

Trabajar en un restaurante de comida rápida para solventar los gastos mientras estudian es algo que forma parte de la vida de muchos estadounidenses y donde Harris podría buscar un punto en común con ellos.

Lo que hizo Trump fue una jugada genial. Fue a un McDonald’s en Filadelfia y pidió que le enseñaran a preparar las papas a la francesa. Hizo todo el procedimiento desde freírlas hasta condimentarlas y después empacarlas en las bolsitas que muchos conocemos. Se las entregó a una familia diciendo. “Regalo de Trump”. Después declaró: “Con esto ya trabajé 15 minutos mas que Kamala, que jamás ha trabajado ahí”.

Con esto Trump esta usando hechos que seguramente serán publicados en los periódicos y en las redes sociales que podrían ser mas impactantes que muchas cosas que vimos en redes sociales en las pasadas elecciones en México y llegando a personas que tal vez no hubiera llegado de otra manera.

Imagine a los vecinos del norte diciendo, “pues yo vi Trump que trabajó en McDonald’s y no vi que Kamala lo haya hecho“. El del billete recuerda que Trump esta en campaña y lo del libro en blanco es espectacular.

El trabajo del equipo de imagen de Trump es interesante y divergente y puede estar en la cabeza de los votantes. Cuando la diferencia entre ambos candidatos es mínima este tipo de estrategias podrían hacer la diferencia, ¿no cree?

¡Ánimo!