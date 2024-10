Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda todos a volar Y diles que Yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tu me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui... Yo no fui - Consuelo Velázquez

Revisando la encuesta de Claudiametrics de esta semana realizada por MetricsMX y publicada por SDPNoticias, no me sorprende que la gente no le crea a Felipe Calderón sobre las actividades ilícitas que realizaba Genaro García Luna al tiempo que era secretario de seguridad en su gobierno.

La fachada del “mejor presidente que ha tenido México” y el que “puso la cara contra el crimen” se cae poco a poco. Mire que ni López Obrador con el “abrazos, no balazos” lo ha hecho mejor que don Felipe.

La pregunta sobre si la gente considera que Calderón debería de ser investigado ha de haber puesto a temblar al expresidente pues la gran mayoría piensa que “el que nada debe, nada teme” y con eso Felipe debe de ser investigado.

La justicia estadounidense le ha imputado una sentencia de 460 meses de cárcel por 5 cargos relacionados con el narco. Seguramente habrá una negociación de reducción de tiempo por nombres y eso podría involucrar a mas funcionarios calderonistas.

Alguien de los antiguos alguna vez me dijo que “nada pasaba en el país sin que el presidente estuviera enterado” porque lo que yo también pienso que Calderón supo lo que estaba haciendo García Luna pero quizá era demasiado tarde para detenerlo o pudo haber sido parte de la estrategia de la fallida guerra contra el narco.

“Haiga sido como haiga sido” seria bueno para la credibilidad del expresidente que se hiciera una investigación para comprobar que no sabia nada y con eso todos los detractores podrían decir que se equivocaron, pero al final pocos creen que eso pueda ser cierto.

¿Usted le cree a Calderón o cree que sabia y se hizo el que no vio?

Si mintió en esto, ¿en que mas habrá mentido?

¡Ánimo!