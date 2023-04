“Los hombres sabios nos han enseñado que no sólo hay que elegir entre los males el menor, sino también sacar de ellos todo el bien que puedan contener.” CICERÓN

“Si tuviésemos la fuerza suficiente para apretar como es debido un trozo de madera, sólo nos quedaría entre las manos un poco de tierra. Y si tuviésemos más fuerza todavía para presionar con toda la dureza esa tierra, sólo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada.” <br/> ÁNGEL GONZÁLEZ

Ya se sabe: “abrazos, no balazos”; lema llevado ahora también a la arena política.

Este fin de semana Claudia Sheinbaum estuvo en tierras regias y desayunó con el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. El video del encuentro y las fotos compartidas en redes sociales por ambos gobernantes muestran unos políticos sonriéndole a la cámara. ¿Lucen convincentes?

En lecturas han habido de todo, pero las más son en torno a lo siguiente: los neoleoneses adivinan esta reunión como una claudicación de Samuel en favor de Claudia vislumbrando el 2024. Y aunque Marcelo Ebrard y Adán Augusto López recibieron trato parecido en sus visitas a la entidad, con la jefa de gobierno capitalino el gobernador buscó hacer la cosa más cercana; algo no visto ni siquiera con la visita del canciller a lo que serán los terrenos de la próxima mega planta que instalará Tesla por esos rumbos.

Pero mismo suponiendo que esta reunión fuese una suerte de espaldarazo, valdría la pena preguntarse si un fosfo abrazo será suficiente para convencer a la población de Nuevo León —pero sobre todo a su clase empresarial— de las… virtudes de los programas y estrategias gubernamentales puestos en marcha en la CDMX.

La respuesta obvia es no.

¿Qué tendría que hacer García, entonces, para impulsar a Sheinbaum en el norte del país? Y, ¿por qué o para qué lo haría?

Quizá blindarse de ser perseguido cuando este termine su mandato. Ello no sería algo nuevo. Antes, muchos otros gobernadores salientes han preferido “entregar la plaza” y no apoyar a los candidatos del partido en que militan. Evitar que el poder federal los persiga acusados de delitos verdaderos —mas, sobre todo, inventados—.

¿O será esto un episodio más de la relación ‘odio-amor-competencia-nos soportamos-estoy entregado al gobierno federal’ de Samuel con la 4T?

Recordemos anteriores capítulos: un aguerrido y combativo senador por NL esbozando los errores de López Obrador; un candidato a la gubernatura de ese estado harto correspondido por el obradorismo —en particular por López Obrador—, sobre todo a partir de que la abanderada por Morena, Clara Luz Flores, se derrumbó en la carrera electoral (no pocos vimos el apoyo que fue todo menos soterrado); un anuncio por parte de Samuel en el sentido de que Elon Musk establecería la fábrica de Tesla en NL y un presidente amenazando con no dar los permisos de uso de agua necesarios para concretar la mega inversión en el pujante estado. Al final llegó el “sí” presidencial y el titular del Ejecutivo local de inmediato se volvió servil y hasta obsequioso con el régimen federal. Y ahora se abraza con la corcholata predilecta de Andrés Manuel... ¿Lo doblaron o siempre estuvo plegado a los designios de la 4T? ¿Movimiento Ciudadano va en consonancia con eso?

Pero la lectura que se puede hacer de esta reunión tiene otras vertientes. Como es que el gobernador busque contrarrestar la fuerza del congreso local, el cual ha solicitado auditorías importantes a su gestión y el que bloqueó la intentona de Samuel de reformar 27 artículos de la Constitución neoleonesa al tramitar un amparo federal…

Y lo más importante: como es lógico (vaya, no hay sorpresa), en la franja del país colindante con Estados Unidos —no se diga el estado de Nuevo León— Claudia Sheinbaum no registra los mismos niveles de intención de voto de la población que en entidades del centro y sur del país, por lo que hay que elevar presencia DE y las preferencias POR Claudia en tierra regia.

Lo que no sé es si el abrazo con los recién inaugurados papás necesariamente sumará puntos para la corcholata en el regio estado (tampoco para Samuel, por cierto).

Aunque en tiempos de descalificación constante y absoluta se puede agradecer una reunión civilizada entre gobernantes de partidos políticos contrincantes, en la misma medida generan rechazo los descarados acarreos (así sean de unos pocos miles de ciudadanos), mientras que resultan inútiles los intentos de amarres del voto.

Algo me dice que tener a García de coordinador de campaña y repartiendo abrazos resultará igual de contraproducente para las figuras públicas en cuestión que lo que ha sido para México la estrategia federal de combate a la inseguridad.