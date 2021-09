No interesa disculpa de España a México, es AMLO quien debe ofrecerla

La Conquista de México bajo la égida de Hernán Cortés en nombre del Rey Carlos I de España y a favor del Imperio español se registró entre 1519 y 1521, pero es un asunto que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no ha podido superar ; de ahí que a 500 años de distancia esté exigiendo, particularmente a la monarquía, en la figura de Felipe VI de España, ofrezca disculpas a México por los abusos cometidos en detrimento de comunidades originarias de nuestro país. Luego entonces, no ha faltado quien se pregunte, ¿para cuándo las disculpas de AMLO a los mexicanos por los tres años de gobierno fallido en que los pobres, los niños y los enfermos han sido los más vulnerados?

Lo que sucedió hace 500 años al parecer está fijo en la memoria del presidente y seguramente cala hondo en su existencia, porque el pasado sábado, volvió a abordar el tema refiriéndose incluso a la Madre Patria como “soberbia”, por no atender su petición de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas, “por lo que se llevó a cabo de manera abusiva en nuestro país con las comunidades originarias, la represión que hubo, los asesinatos masivos, el exterminio, pues ellos no lo entendieron así, se sintieron ofendidos, actuaron creo que con soberbia”, expresó el presidente mexicano que más de una vez se ha definido como una persona que no guarda rencores.

“Tenemos en España buenas relaciones, a veces no como quisiéramos, con malos entendidos, pero yo aspiro a que se restablezcan por completo las buenas relaciones con España”, dijo, al tiempo que daba a conocer su propuesta para que sea el todavía gobernador de Sinaloa, de extracción priista, Quirino Ordaz Coppel, quien ocupe el cargo de embajador en aquel país, mismo que desempeñaba María Carmen Oñate Muñoz, quien hace algunos meses manifestó su interés de retirarse de dicha función.

El asunto es que Andrés Manuel ha estado intentado distraer la atención exigiendo unas disculpas que solo él y la señora Beatriz Gutiérrez Müller están muy interesados en obtener siendo que millones de mexicanos están excesivamente más ofendidos y afectados por lo que acontece en su vida diaria y que corresponde directamente a decisiones y acciones que el propio presidente ha tomado causando perjuicio en su economía, en su salud y/o en su tranquilidad.

AMLO debe pedir perdón a México por haber incrementado de 2018 a 2020, el número de mexicanos en situación de pobreza que pasó de 51.9 a 55.7 millones, en un país que cuenta con 126 millones de habitantes, según datos del Coneval. Lo mismo por haber incrementado el porcentaje de población en pobreza extrema de 7% a 8.5% en el mismo lapso, propiciando que el número de personas en esa situación alcanzara los 10.8 millones en 2020.

AMLO debe pedir perdón porque en términos de carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 fue el alza de 12 puntos porcentuales en la carencia “por acceso a los servicios de salud”, que pasó del 16.2% al 28.2%. También aumentaron, aunque en menor medida, el rezago educativo y el acceso a alimentación nutritiva y de calidad.

AMLO debe pedir perdón por la carencia por acceso a la seguridad social; el rubro que presentó la incidencia más alta en 2020 al alcanzar al 52% de la población. Debe pedir perdón a los niños con Cáncer por no brindarles sus tratamientos de quimioterapia, a los padres de los más de 1,600 niños que han fallecido por falta de sus tratamientos. Debe pedir perdón por el desabasto de medicamentos y vacunas del cuadro básico en instituciones públicas de salud; y por desaparecer el Seguro Popular.

AMLO debe pedir perdón porque en lo que va de su gobierno, suman en México 100 mil 56 personas asesinadas, prácticamente un centenar al día: 3 mil 91 en diciembre de 2018, 36 mil 661 en 2019, 36 mil 597 en 2020, 23 mil 318 entre enero y agosto de 2021 y 407 en los primeros cinco días de este mes. La fuente de las primeras tres cifras es el Inegi, la cuarta es del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la última es del reporte diario que realizan las fiscalías” señala el director editorial del periódico Excélsior, Pascal Beltran del Río. Sin menoscabo que la cifra no contempla los 21 mil 546 desaparecidos que se acumulan en lo que va del sexenio, de acuerdo con el dato que dio hace dos meses la Secretaría de Gobernación.

AMLO debe pedir perdón por los más de 600 mil muertos a causa de COVID-19; por dilatar acciones en el combate a la pandemia; por aconsejar a la gente que saliera; por hablar de los “detentes” como medida de protección; por no recomendar el uso del Cubrebocas; por sostener y ser cómplice del zar anti Covid, Hugo López-Gatell y su fracasada estrategia.

AMLO debe pedir perdón por los videos de sus hermanos recibiendo dinero de dudosa procedencia y para fines opacos; por los contratos otorgados a su prima Felipa; por las casas de Manuel Bartlet y los contratos entregados de manera directa al hijo de este; por las propiedades de Irma Herendira y Ackerman, por los contratos a familiares de Zoé Robledo y compadres de Rocío Nahle; por la liberación de Ovidio, y por la corrupción que prometió desaparecería y hoy está más a la vista de todos que antes.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó el sábado a España de “soberbia” por no atender su petición de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas del país por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia, a pesar de que dijo, “les planteamos de manera muy respetuosa que ofrecieran disculpas, sobre todo la Monarquía”.

Desde aquí le planteamos a López Obrador, de manera muy respetuosa que ofrezca disculpas a los mexicanos por sus tres años de gobierno y el enorme daño que ha causado desde el primer día que recibió la investidura de presidente y que le ha quedado muy grande.

